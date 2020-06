Nubia Red Magic 5G Lite, ecco il nuovo gaming phone: dettagli e prezzo

La serie Red Magic di Nubia è trapelata spesso online negli ultimi tempi, in particolare grazie al Red Magic 5G. Come emerso negli ultimi giorni, la società ha appena annunciato un nuovo gaming phone della serie: stiamo parlando del Red Magic 5G Lite, un telefono molto simile al Nubia Play ufficializzato un paio di mesi fa.

Come suggerisce l’aggiunta del termine “Lite”, siamo di fronte ad un gaming phone con qualche caratteristica in meno rispetto al Red Magic 5G. Invece di un display a 144Hz, il nuovo telefono di Nubia ha un display a 120Hz, comunque molto elevato. La scocca posteriore è caratterizzata dalla sigla “Redmagic” su una striscia verticale, in corrispondenza con i sensori della fotocamera.

Ad alimentare questo nuovo prodotto troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.1. Sebbene non sia presente una ventola di raffreddamento, il device è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido ICE 2.5. Davvero notevole la batteria da 5.100 mAh, più grande di quella presente nel Red Magic 5G.

Red Magic 5G Lite ha lo stesso display AMOLED da 6,65 pollici del modello “base”, con risoluzione di 2340 × 1080. Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro troviamo una fotocamera principale da 48 MP con un obiettivo grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il nuovo gaming phone di Nubia viene lanciato nel mercato spagnolo a 17 euro al mese, su un piano rateale di 36 mesi (612 euro in totale). Inoltre, Vodafone include un pad da gioco wireless gratuito (valore di 50 euro) e una custodia gratuita (valore di 20 euro).

Ma il Red Magic 5G Lite sbarcherà anche in altri mercati? Ovviamente sì, anche se Nubia non ha ancora fornito dettagli concreti: vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Fonte XDA