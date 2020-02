Nubia Red Magic 5G: avrà 16GB di RAM e fotocamera da 64MP

Ogni giorno emergono sempre nuovi dettagli riguardo il prossimo Nubia Red Magic 5G: il telefono più atteso dagli appassionati del gioco. Il presidente del marchio, Ni Fei, è molto attivo nel social network Weibo e oltre ad anticipare dettagli e informazioni in merito al nuovo smartphone aveva anche condiviso un video che mostrava la bassa latenza del telefono. Le settimane scorse vi avevamo già comunicato che il telefono uscirà con uno schermo con frequenza di aggiornamento di 144Hz e ricarica rapida 80W.

Nubia Red Magic 5G

In questi giorni è di nuovo Ni Fei a condividere nuove informazioni rispetto al dispositivo grazie a un nuovo set di teaser. Secondo queste ultime condivisioni il telefono sarà offerto con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e verrà fornito con una soluzione di ricarica rapida a 80W, che sarà dotato anche di una ventola per il raffreddamento.

Fei chiarisce che questa soluzione di ricarica rapida vedrà la presenza di un ventola di raffreddamento integrata nel dispositivo per prevenire il surriscaldamento del telefono durante Il caricamento. Red Magic 5G monitorerà automaticamente la sua temperatura durante i cicli di carica e accenderà la ventola per raffreddare la temperatura. I benefici portati da questa tecnologia sono: tempi di ricarica più brevi e minore dissipazione del calore durante i cicli di ricarica, dettaglio importante per la salute a lungo termine della cella della batteria.



Non abbiamo solo notizie in merito alla RAM e alla ricarica, ma anche in merito alla fotocamera. Su Weibo Fei condivide una foto scattata con il nuovo dispositivo che mostra livelli di dettaglio impressionanti.

Stando a questo pare che il dispositivo sarà dotato del sensore Sony IMX686 da 64 MP insieme a altri due sensori di cui non sappiamo altri dettagli.

Fonte gsmarena