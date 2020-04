Nubia Play, ufficiale il nuovo “gaming phone”: il display è il punto di forza

Nubia, sub-brand di ZTE, ha appena annunciato un nuovo telefono pensato appositamente per gli appassionati di gaming. Si tratta del Nubia Play, che ha come caratteristica principale il display AMOLED a 144Hz, che lo rende “secondo” solo ad un altro telefono Nubia, il Red Magic 5G, l’unico ad avere un display con una frequenza di aggiornamento così elevata.

Inoltre, Nubia Play garantisce il supporto 5G a doppia modalità (SA e non SA) grazie al modem Snapdragon X52 integrato sul SoC Qualcomm che lo alimenta.

Il prezzo di Nubia Play è fissato a 2.399 Yuan (circa euro) per la variante base 6GB + 128B, mentre la versione da 8GB + 128G ha un prezzo di partenza di 2.699 Yuan (circa euro). Il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa invece 2.999 Yuan (circa euro). Lo smartphone di Nubia è disponibile nelle opzioni di colore nero, blu e bianco: è già disponibile per i preordini in Cina e sarà in vendita a partire dal 24 aprile. Lo vedremo anche qui da noi? Su questo aspetto si attendono dettagli da parte dell’azienda: al momento non sappiamo dire se Nubia Play sarà interessato da una “release” globale.

Venendo alle specifiche, il sistema operativo di Nubia Play è Android 10. Abbiamo accennato in precedenza al display, un Full HD + da 6,65 pollici (1.080×2.340 pixel) dove spicca la frequenza di aggiornamento di 144Hz, oltre alla frequenza di campionamento touch di 240Hz.

Il processore scelto da Nubia per questo nuovo “gaming phone” è un Qualcomm Snapdragon 765G associato a un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1 non espandibile. Ottimo il sistema di raffreddamento a liquido, che garantirà un’eccellente esperienza di gioco agli utenti.

Il Nubia Play, come detto, è pensato per il gaming, ma l’azienda ha “piazzato” comunque 4 fotocamere sul retro del prodotto, con un sensore principale da 48 megapixel. Presente anche un sensore di impronte digitali in-display. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 12 megapixel. Notevolissima anche la batteria da 5.100 mAh, con supporto per 30 W di ricarica rapida PD, anche se manca il supporto di ricarica wireless.

