Nubia lancia la serie Neo 3: smartphone economici con trigger laterali al MWC 2025

Nella vivace cornice del MWC 2025 di Barcellona, Nubia ha svelato la sua nuova serie di smartphone economici, la Neo 3, promettendo di rendere accessibili ai gamer i tanto desiderati trigger laterali. Con modelli che partono da circa 260 dollari, questi dispositivi sono progettati per offrire un'esperienza di gioco migliore senza far lievitare il budget. Scopriamo di più su queste novità nel mondo della tecnologia mobile.

Nubia Neo 3 5G e Neo 3 GT 5G: caratteristiche essenziali

Nubia ha presentato due modelli distinti: il Neo 3 5G e il Neo 3 GT 5G, che si pongono come i telefoni più convenienti dotati di trigger laterali sul mercato. Entrambi i modelli sono equipaggiati con tasti capacitivi posizionati in modo strategico, promuovendo un’interazione fluida durante le sessioni di gioco. Durante le prove, questi trigger hanno dimostrato di migliorare l'esperienza in titoli come Asphalt, un punto a favore per gli amanti delle corse virtuali.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, i due modelli si differenziano per il chipset: il Neo 3 GT 5G si avvale di un processore Unisoc T9100, mentre il Neo 3 5G adotta un chip Unisoc T8300. Entrambi offrono una batteria generosa da 6.000 mAh accompagnata dal supporto per la ricarica rapida, rendendoli pratici per l'uso quotidiano. Inoltre, entrambi i dispositivi includono luci RGB sul retro, aggiungendo un tocco di stile alla loro estetica cybernetica.

Display e prestazioni: un occhio al gaming

Entrambi i modelli della serie Neo 3 vantano uno schermo da 6,8 pollici con una fluidità di 120 Hz, fondamentale per una resa visiva ottimale durante il gioco. Tuttavia, il Neo 3 GT 5G si distingue ulteriormente con un display OLED, mentre il modello standard utilizza un LCD. Questa differenza si traduce in una migliore qualità dell'immagine e in colori più vividi per gli utenti del GT.

A livello di fotografia, Nubia ha confermato una configurazione della fotocamera sul Neo 3 5G che include un sensore principale da 50 MP e uno secondario da 2 MP. Non sono state però fornite informazioni specifiche riguardo al comparto fotografico del modello GT, suscitando curiosità tra i potenziali acquirenti.

Design e scelta dei colori

Nonostante il prezzo competitivo, il design dei telefoni non evoca l’aspetto premium di molti modelli di fascia alta. La scelta dei materiali è piuttosto economica, con plastiche che possono offrire una sensazione di leggerezza ma non di robustezza. Tuttavia, la serie Neo 3 non manca di carattere: i retro presentano una finitura cyberpunk che potrebbe fare presa sui fan dei videogiochi.

Entrambi i modelli sono disponibili in una vivace colorazione gialla, un'aggiunta che piacerà a chi cerca di distinguersi con il proprio dispositivo. Questo richiamo al mondo gamer si riflette anche nell'estetica generale, orientata verso un pubblico giovane e incline a sperimentare.

Prezzi e disponibilità: un'opzione da considerare

Il Nubia Neo 3 5G ha un prezzo di partenza di 249 euro, mentre il modello GT è proposto a 299 euro. Si tratta di un’offerta interessante, considerando la presenza dei trigger laterali, un elemento raramente trovato in smartphone economici. Sebbene non siano concepiti per eseguire giochi estremamente impegnativi o simulatori di ultima generazione, rappresentano una valida opzione per chi desidera un dispositivo multitasking senza dover spendere una fortuna.

Con questa mossa, Nubia sta sicuramente cercando di democratizzare l'accesso a tecnologie di gioco negli smartphone, mirando a conquistare il cuore dei gamer con budget limitati.