Nubia Flip 2 5G presentato al MWC 2025: un successore da scoprire

Il Nubia Flip 2 5G ha fatto il suo debutto al Mobile World Congress 2025, portando con sé l'eredità di un modello che ha già lasciato il segno nel mercato degli smartphone pieghevoli. La versione originale, lanciata un anno fa a un prezzo incredibile di 500 dollari, ha sorpreso esperti e utenti per le sue caratteristiche accessibili. Tuttavia, il nuovo modello si presenta con un aumento di prezzo e importanti innovazioni che meritano un'analisi approfondita.

Un nuovo prezzo per un nuovo modello

Il prezzo del Nubia Flip 2 è fissato a 699 euro, un incremento di 200 euro rispetto al suo predecessore. Nonostante l'aumento, resta comunque tra i pieghevoli più economici in circolazione. A confronto, il Motorola Razr 2024 costa ancora 100 euro in più, mentre per un Razr Plus 2024 o un Samsung Galaxy Z Flip 6 si devono spendere più di mille euro. Questo aumento di prezzo potrebbe sembrare giustificato, soprattutto considerando le significative migliorie che accompagnano questo nuovo dispositivo.

Design rinnovato e maggiore resistenza

Nubia ha rinnovato il design del Flip 2, riuscendo a ridurre il peso a 193 grammi, rispetto ai 208 grammi del modello originale. Questa diminuzione è stata possibile grazie a miglioramenti nel meccanismo della cerniera e all'utilizzo di un telaio in alluminio unito a vetro rinforzato. Secondo le specifiche, il Nubia Flip 2 può resistere a cadute fino a un metro e venti, a patto che lo schermo interno delicato sia protetto con il flip chiuso.

Display interno e esterno: un salto di qualità

Il display interno del Nubia Flip 2 è un OLED da 6.9 pollici, simile a quello del modello precedente, ma con una luminosità potenziata fino a 1.200 nits. La novità più significativa riguarda il pannello esterno, che ora ha una forma rettangolare da 3 pollici e offre una luminosità di 900 nits. Questo display più grande e convenzionale, a differenza del precedente schermo circolare, permette un uso pratico e versatile, compresa la possibilità di utilizzare “quasi tutte” le app direttamente sullo schermo esterno, come TikTok e le app di messaggistica.

Fotocamere migliorate per un'esperienza fotografica superiore

Il comparto fotografico del Nubia Flip 2 ha ricevuto aggiornamenti sostanziali. La fotocamera frontale da 32 MP raddoppia la risoluzione rispetto al modello precedente, mentre il sensore principale da 50 MP rimane una delle caratteristiche distintive del dispositivo. Grazie alla nuova cerniera e al display esterno più ampio, ora è possibile utilizzare una modalità anteprima che mostra ciò che viene inquadrato su entrambi gli schermi, oltre alla funzione di foto a mani libere, consentendo all'utente di scattare senza dover tenere il telefono.

Intelligenza artificiale e funzioni innovative

Il supporto per l'intelligenza artificiale è una caratteristica presente nel Nubia Flip 2. Tra le funzioni disponibili ci sono traduzioni in tempo reale per chiamate e conversazioni. Durante la presentazione, è stata mostrata anche una funzione di generazione sfondi, insieme a “AI Pets”, che offre un animale virtuale interattivo che accoglie l'utente all'apertura del telefono. Sebbene i dettagli su questa interazione non siano molto chiari, l'arrivo di Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, è previsto per tutti i dispositivi venduti a livello internazionale a partire da marzo.

Prestazioni e batteria

Sotto il cofano, il Nubia Flip 2 è equipaggiato con un processore Dimensity 7300X, non certamente al livello dei chip di fascia alta, ma adeguato data la fascia di prezzo a cui si colloca. La batteria da 4.325 mAh consente un utilizzo prolungato e supporta una ricarica rapida a 33W, aumentando la practicalità del dispositivo per l'utente medio.

In sintesi, pur avendo visto un significativo aumento di prezzo rispetto al modello originale, le migliorìe apportate al display e alla durabilità potrebbero rendere il Nubia Flip 2 un'opzione attraente. Con l'arrivo di concorrenti come il Galaxy Z Flip 7 e i nuovi modelli Motorola, il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe essere pronto a cambiamenti radicali, e le novità introdotte da Nubia potrebbero rivelarsi vincenti.