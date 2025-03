Novità tecnologiche: dal lancio del Google Pixel 9a a Pebble, tutte le ultime notizie della settimana

Nel panorama della tecnologia, la settimana è stata ricca di eventi significativi. Dalla presentazione del nuovo Google Pixel 9a, passando per le notizie sulla Commissione Europea riguardo a Google Search e Google Play, fino ad arrivare al lancio dei nuovi smartwatch Pebble. Scopriamo insieme i dettagli delle principali notizie nel mondo tech.

L’arrivo del Google Pixel 9a

Uno dei momenti più attesi della settimana è stato senz’altro il lancio del Google Pixel 9a. Questo nuovo smartphone si distingue per il suo design rinnovato, abbandonando l’aspetto tipico della serie Pixel a favore di un retro piatto e elegante che integra il modulo della fotocamera direttamente nel corpo del dispositivo. Le dimensioni dello schermo sono cresciute, raggiungendo i 6.3 pollici con tecnologia pOLED e, soprattutto, il display è il 35% più luminoso rispetto al modello Pixel 8a.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Un aspetto che colpisce è la batteria, dotata di una capacità di 5.100 mAh, superiore anche a quella del modello Pixel 9 . Il Pixel 9a verrà fornito con Android 15 e il nuovo chip Tensor G4, assicurando sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Questo dispositivo promette un’autonomia fino a 30 ore, con la possibilità di ricarica veloce e nuovi colori: Iris e Peony.

Tuttavia, a differenza di quanto ci si aspettasse, Google non ha avviato le prenotazioni del Pixel 9a fin da subito. L’azienda ha annunciato che il telefono sarà disponibile per l’acquisto a partire da aprile, senza specificare una data esatta, a causa di un problema di qualità che ha colpito una parte dei primi esemplari.

Accuse all’industria tech: Google in difficoltà con l’Unione Europea

La Commissione Europea ha avviato un’indagine nei confronti di Google, sollevando preoccupazioni riguardo a potenziali violazioni del Digital Markets Act . Questo atto legislativo è stato introdotto per garantire una maggiore equità tra le diverse aziende nel mercato. Secondo le scoperte preliminari, Google Search preferirebbe i propri servizi rispetto a quelli di terzi, mentre gli sviluppatori delle app del Google Play Store avrebbero limitazioni nel suggerire opzioni più economiche.

In risposta a queste accuse, Google si è espressa affermando che l’obiettivo del DMA è quello di essere giusto nei confronti di tutti i soggetti del mercato, ma le regole attuali sembrerebbero arrecare danno alle imprese e ai consumatori europei. La società ha dichiarato di essere pronta a dialogare con le autorità europee per cercare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Samsung rilascia ufficialmente One UI 7

Un altro tema caldo della settimana è il rilascio dell’aggiornamento One UI 7 per i dispositivi Samsung. Dopo tanta attesa, la compagnia ha comunicato che a partire dal 7 aprile l’aggiornamento sarà disponibile in Corea del Sud, mentre gli utenti americani dovranno attendere fino al 10 aprile. I fortunati che avranno accesso al nuovo sistema operativo saranno i possessori dei modelli Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Samsung ha annunciato che la distribuzione dell’aggiornamento ad altri dispositivi idonei avverrà in modo graduale nelle settimane successive al lancio. Questa nuova interfaccia promette miglioramenti significativi nell’usabilità e nelle prestazioni generali dei dispositivi.

Verizon attiva la messaggistica satellitare per ogni dispositivo

In un annuncio sorprendente, Verizon ha svelato l’introduzione della messaggistica satellitare per tutti i dispositivi compatibili, a partire da selezionati modelli Android. Questo servizio consentirà agli utenti di inviare messaggi di testo anche quando sono al di fuori della copertura delle reti cellulari terrestri. Inizialmente, questo servizio sarà disponibile solo per i clienti statunitensi.

Non tutti gli smartphone Android supporteranno questa funzionalità. Solo i possessori di Samsung Galaxy S25 e Google Pixel 9 potranno utilizzarla. Joe Russo, vicepresidente di Verizon, ha sottolineato come questa espansione delle capacità di messaggistica satellitare rappresenti un passo importante per mantenere i clienti sempre connessi.

Il ritorno di Pebble con nuovi smartwatch

Infine, Pebble ha fatto il suo ritorno con due nuovi smartwatch dal design moderno. Eric Migicovsky, fondatore di Pebble, ha annunciato l’arrivo del Core 2 Duo e del Time 2, entrambi compatibili con le applicazioni Pebble già esistenti. Il Time 2, dotato di uno schermo e-paper da 1.5 pollici, promette meno riflessi e un display più ampio e luminoso rispetto ai precedenti modelli.

Il secondo smartwatch, il Core 2 Duo, riprende le funzionalità del Pebble 2, ma è stato soggetto a qualche aggiornamento. Entrambi i modelli vantano una durata della batteria prolungata e caratteristiche di monitoraggio della salute. La tomboliera e un microfono rendono questi dispositivi ancora più funzionali.

La settimana nel mondo della tecnologia si è dimostrata densa di novità e sviluppi, segnando un passo avanti per molte aziende leader nel settore.