Novità tecnologiche al Mobile World Congress 2025: i gadget più interessanti svelati a Barcellona

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, la scena tecnologica è in fermento, con giornalisti e appassionati che attendono con ansia le ultime novità nel mondo della tecnologia mobile. Con due giorni rimasti, gli espositori hanno già mostrato un'ampia gamma di laptop, smartphone e accessori innovativi. Tra prototipi sorprendenti e concept futuristici, ecco una selezione di gadget che hanno catturato l'attenzione durante il congresso, lasciando presagire un futuro entusiasmante per il settore.

Concept innovativi di Samsung e Lenovo

Il gruppo Display di Samsung ha proposto diversi prototipi che potrebbero rivoluzionare la consumer tech. Tra questi, un telefono in stile Z Flip asimmetrico, capace di piegarsi in due punti, lasciando visibile il centro dello schermo. Un altro concept illustrato è un display pieghevole integrato in una valigetta. Probabilmente il prototipo più intrigante è una console portatile ispirata al Nintendo Switch, che presenta una cerniera centrale per facilitare il trasporto.

Non da meno, il ThinkBook Flip di Lenovo, con uno schermo OLED flessibile, si presenta come un laptop di 13,1 pollici che può trasformarsi in un tablet di 12,9 pollici, o bloccarsi in una sorprendente configurazione con uno schermo alto 18,1 pollici. La mancanza di un meccanismo motorizzato potrebbe rendere questo dispositivo potenzialmente più economico.

Smartphone all'avanguardia: Xiaomi e Nubia

Xiaomi ha colto l’occasione per presentare il suo atteso 15 Ultra, lanciato in Cina, con un prezzo previsto di circa 1.600 dollari sul mercato europeo e britannico. Il telefono è caratterizzato da un innovativo sistema di fotocamere quadruple, con un sensore da 200 megapixel che ha adattato performance straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione, risultando apprezzato nella nostra recensione.

Inoltre, Nubia ha presentato il Focus 2 Ultra, un dispositivo dotato di una particolarità unica: un anello di controllo fisico intorno al modulo della fotocamera. Questa ghiera consente di regolare il livello di zoom o di passare tra vari preset di filtri, rendendo l'esperienza fotografica più intuitiva. Non è chiaro se sia utilizzabile anche con altre app, ma l'idea di impiegarla come un piccolo volante per giochi di corse risulta molto interessante.

Tecnologie sostenibili: Lenovo e Infinix

Il concetto di sostenibilità è un tema centrale in molte presentazioni al MWC 2025. Lenovo ha colpito il pubblico con il suo Yoga Solar PC, un laptop dotato di 84 celle solari integrate nella scocca. Posizionandolo al sole per 20 minuti, è possibile generare energia sufficiente per un'ora di riproduzione video, rappresentando una soluzione pratica per quando ci si trova lontani da una presa di corrente.

Anche il brand cinese Infinix ha presentato un telefono con un pannello solare integrato. Utilizzando celle solari perovskite più efficienti, questa tecnologia di riserva energetica può caricare il dispositivo a una velocità di 2W in condizioni di luce ottimale. Tuttavia, l'idea di lasciare il telefono al sole per ricaricarlo richiede attenzione per evitare il surriscaldamento.

Novità audio: HMD Amped Buds

Uno dei prodotti più sorprendenti presentati sono le HMD Amped Buds. Questi auricolari wireless si distinguono per il loro case di ricarica, dotato di una batteria da 1.600 mAh che assicura un'autonomia di 95 ore. Inoltre, il case può fungere anche da caricabatterie inverso per smartphone compatibili con la tecnologia Qi2. L'uscita è prevista per aprile 2025 con un prezzo attorno ai 206 dollari.

Smartphone di Nothing e Xiaomi: nuove funzionalità

Nothing ha finalmente ufficializzato i suoi modelli 3A e 3A Pro, equipaggiati con display da 6,77 pollici, Android 15 e chip Snapdragon 7S Gen 3. Il modello Pro, a partire da 459 dollari, offre un obiettivo teleobiettivo periscopico 3x, mentre il 3A ha prestazioni di zoom limitate a 2x. Entrambi i dispositivi si contraddistinguono per una nuova funzionalità chiamata Essential Space, che utilizza l'intelligenza artificiale per elaborare e conservare informazioni utili da screenshot, memo vocali e fotografie.

Xiaomi ha presentato anche i Buds 5 Pro, i primi auricolari in grado di mantenere una connessione forte anche a distanza, grazie al chip S7 Pro di Qualcomm. Questi Buds sono disponibili al prezzo di 240 dollari, anche se inizialmente sono compatibili solo con gli smartphone della serie Xiaomi 15.

In questo contesto di innovazioni e scoperte, il Mobile World Congress 2025 continua a sorprendere, lasciando spazio per ulteriori rivelazioni nelle ultime giornate di fiera.