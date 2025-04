Novità sull’iPhone 17: ecco la funzione esclusiva della fotocamera per i modelli Pro

Le ultime indiscrezioni riguardanti l’iPhone 17 Pro e Pro Max rivelano che Apple sta per apportare notevoli modifiche al sistema fotografico di questi modelli, in netta contrapposizione con l’iPhone 17 Air, che avrà caratteristiche più limitate. Un nuovo leak di Jon Prosser ha fatto emergere una funzione inedita per l’app Fotocamera, destinata a suscitare l’interesse di molti utenti e creatori di contenuti.

Registrazione video simultanea con fotocamera frontale e posteriore

Secondo quanto annunciato da Jon Prosser, modello di riferimento in materia di indiscrezioni su Apple, i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max presenteranno un’opzione innovativa nell’app Fotocamera: la possibilità di registrare video con la fotocamera frontale e quella posteriore contemporaneamente. Questo aggiornamento, che si inserisce nel contesto del prossimo iOS 19, è atteso da molti appassionati e influencer.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nello specifico, il funzionamento di questa nuova funzione è simile a quello di una chiamata su FaceTime. Il display principale mostrerà il video ripreso dalla fotocamera posteriore, mentre una porzione più piccola dello schermo visualizzerà il video dal lato frontale. Questo approccio fornisce una visualizzazione ottimale per chi desidera interagire direttamente con il pubblico, pur mostrando anche l’ambiente circostante, il che potrebbe risultare particolarmente utile per i video tutorial o le vlog.

Fino ad ora, la registrazione simultanea da più fotocamere era possibile solo attraverso applicazioni di terze parti. Apple ha quindi deciso di implementare questa funzionalità nel suo software nativo, cosa che rappresenta un passo significativo in termini di aggiornamento della fotocamera integrata.

Considerazioni sulla limitazione ai modelli Pro

C’è però un aspetto che desterà preoccupazione tra gli utenti: questa funzione sarà limitata ai soli modelli Pro, lasciando quindi l’iPhone 17 Air senza questa opportunità. Un chiaro segnale della differenza di target e potenzialità tra le diverse versioni dello smartphone. Un elemento che non sfugge agli osservatori, già abituati a vedere come Apple, di anno in anno, spinga gli utenti alla scelta di dispositivi più costosi con funzionalità aggiuntive.

Molti suggeriscono che il nuovo chip A19 Pro, disponibile solo su questi modelli Pro, potrebbe essere in grado di gestire questa funzione in modo più efficace rispetto al modello standard A19. Tuttavia, rimane il dubbio che Apple possa avere in serbo qualche caratteristica particolare che non è stata ancora realizzata da applicazioni esterne. Questa strategia sul prodotto sembra seguire la logica di incentivare gli utenti a considerare un upgrade annuale al loro dispositivo.

Un universo di possibilità per i creatori di contenuti

Per chi è attivo nel mondo della creazione di contenuti, come YouTubers o streamer, questa funzione potrebbe rappresentare un’opportunità significativa. La possibilità di registrare in contemporanea e l’integrazione fluida nel software nativo renderebbero l’iPhone 17 Pro e Pro Max strumenti ancora più appetibili per la produzione di video.

Ci si aspetta che, da qui a poco, l’interesse attorno a questa funzionalità cresca, e chissà se non ci sarà un’influenza diretta sul modo in cui i creatori di contenuti si approcciano al mercato mobile. Anche se questo leak lascia spazio a molte domande ancora insolute, è certo che Apple stia tentando di posizionare i suoi modelli Pro come leader nel panorama della tecnologia mobile per video di alta qualità.

Mentre il lancio si avvicina, il dibattito tra gli appassionati di tecnologia riguardo le rimarchevoli novità sia degli iPhone 17 Pro che del modello Air è destinato a intensificarsi. Le possibilità di utilizzo di questa nuova macchina fotografica resteranno sotto i riflettori, attirando l’attenzione di chi è sempre alla ricerca di strumenti innovativi e capaci di evolversi con le proprie esigenze.