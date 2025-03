Novità sull'app NoiPA: la versione 6.0 e le criticità di sicurezza

L'app NoiPA, sviluppata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta uno strumento fondamentale per i dipendenti della Pubblica Amministrazione in Italia. Questa applicazione offre una serie di servizi, tra cui la consultazione di documenti stipendiali, l'accesso a notizie e l'assistenza tecnica. Recentemente, con il rilascio della versione 6.0, sono state implementate migliorie significative, ma si sono anche manifestati alcuni problemi di sicurezza. Il messaggio "dispositivo non sicuro" ha cominciato a comparire, creando disagi tra gli utenti.

Le funzionalità dell'app NoiPA

NoiPA è progettata per facilitare la vita ai dipendenti pubblici italiani. Grazie all'app, gli utenti possono visualizzare e scaricare facilmente cedolini e certificazioni uniche, monitorare gli anticipi di pagamento e accedere a una vasta gamma di servizi self-service. È disponibile per gli utenti di dispositivi Android e iOS, richiedendo l'uso delle stesse credenziali del portale web NoiPA. Con un’interfaccia rinnovata e funzionalità arricchite, l’aggiornamento del 10 marzo 2025 ha reso l’esperienza utente più semplice e intuitiva.

Tuttavia, nonostante i progressi, alcuni utenti hanno iniziato a riscontrare anomalie quando cercano di utilizzare l'app. Questa situazione potrebbe mettere a rischio non solo la comodità d’uso, ma anche la protezione dei dati sensibili gestiti all'interno dell'app.

Cause dietro il messaggio "dispositivo non sicuro"

Il messaggio "dispositivo non sicuro" segnala problemi legati alla sicurezza dell'ambiente in cui è eseguita l'app. Come già accade per l'app IO, anche per NoiPA la sicurezza è garantita tramite l’utilizzo di servizi di sistema di Android e iOS. Questi sono cruciali poiché l'app gestisce dati sensibili, come informazioni fiscali e retributive.

Ad esempio, su Android, il Play Integrity API consente di verificare l'integrità del dispositivo. Dispositivi che hanno subito rooting o che utilizzano versioni non ufficiali delle app non sono in grado di avviare NoiPA. Tale approccio può sembrare severo, ma è necessario per salvaguardare informazioni personali. Modifiche al sistema operativo, come l’installazione di una ROM personalizzata, possono automaticamente impedire l'utilizzo dell'app, anche se il dispositivo era stato in precedenza funzionante.

Per quanto riguarda il sistema iOS, il framework Apple DeviceCheck offre un meccanismo simile per confermare l'integrità dei dispositivi, proteggendo così gli utenti da frodi e abusi. Ogni dispositivo genera un token unico, funzionalità fondamentale per garantire la sicurezza necessaria per accedere all'app.

Come risolvere il problema del "dispositivo non sicuro"

Quando si riceve il messaggio "dispositivo non sicuro" sull'app NoiPA, è fondamentale comprendere che una o più verifiche legate alla sicurezza non sono andate a buon fine. Un passo iniziale utile è verificare se il bootloader del dispositivo è stato sbloccato o se sono stati acquisiti permessi di root. Tali operazioni sono comuni soprattutto nei modelli più vecchi, che nel tempo hanno perso assistenza dal produttore.

Attualmente, non ci sono prove che il livello di sicurezza del sistema operativo, come lo stato delle patch, possa influenzare l’accesso a NoiPA. Infatti, anche i telefoni che non ricevono più aggiornamenti e che sono stati trascurati dai produttori potrebbero continuare a utilizzare l'app senza incorrere in questo messaggio d'errore.

Un altro aspetto da considerare è la provenienza del dispositivo. Dispositivi acquistati attraverso canali non ufficiali potrebbero avere versioni del sistema operativo alterate, compromettendo i controlli di sicurezza. Se ci si assicura che il dispositivo non abbia subito modifiche, è utile attivare un metodo di blocco sicuro, come codici PIN o impronte digitali. Questo fatto è essenziale in quanto l'app NoiPA, tramite Play Integrity API, verifica l'esistenza di questa protezione; senza essa, l'app diventa inutilizzabile e mostra il messaggio di errore "dispositivo non sicuro".