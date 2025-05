Novità sul Samsung Galaxy Watch 8: un nuovo capitolo per gli smartwatch del colosso coreano

Il mondo degli smartwatch sta vivendo un periodo di grande fermento, e Samsung non è da meno. Recenti sviluppi riguardanti il Samsung Galaxy Watch 8, emersi nel database della FCC, offrono uno sguardo interessante sulle caratteristiche di questo atteso dispositivo. La registrazione tratta di dettagli essenziali come le connettività e i sistemi di ricarica, anticipando un lancio che si preannuncia ricco di novità.

Dettagli sulla connettività e convalida dei modelli

Nel database della FCC compaiono due modelli del Samsung Galaxy Watch 8, identificati come SM-L335F e SM-L335U. Questi numeri di modello non sono estranei agli appassionati, poiché erano già balzati in evidenza in precedenti indiscrezioni. Ciò che emerge da questo filing è la conferma dell’equipaggiamento del dispositivo con LTE, che permette una connessione autonoma al di fuori del proprio smartphone. Sono stati anche svelati i dettagli delle bande di rete supportate, includendo LTE FDD 2/4/5/7/12/13/14/25/26/66 e 71.

In aggiunta alla connettività LTE, la FCC ha confermato anche la presenza del Near Field Communication , così come il Bluetooth 5.3 LE, garantendo una connessione veloce e stabile con altri dispositivi. Infine, è stata riportata la compatibilità Wi-Fi, limitata al protocollo 802.11n, noto anche come Wi-Fi 4, che offre performance di rete solide per l’utilizzo quotidiano.

Caratteristiche di ricarica innovative

Un altro aspetto rilevante che è emerso dal filing riguarda le opzioni di ricarica del Samsung Galaxy Watch 8. Il documento rivela che il dispositivo supporterà una ricarica a 10W , un incremento interessante rispetto ai modelli precedenti. Non meno importante è la compatibilità con il caricabatterie wireless EP-OL300, già utilizzato per altri smartwatch Samsung. Di fatto, questa caratteristica mette in luce l’impegno dell’azienda a garantire una transizione fluida per i clienti attuali.

Inoltre, sono emerse notizie riguardo a un caricabatterie EP-TA800 da 25W, evidenziando l’attenzione di Samsung nel fornire opzioni di ricarica più rapide e convenienti. Con tali velocità di ricarica, gli utenti potrebbero vedere una riduzione significativa dei tempi di attesa, aumentando l’usabilità del dispositivo.

Cosa aspettarsi da Samsung nel 2025

La presentazione ufficiale del Galaxy Watch 8 è attesa per accompagnare il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, creando un evento imperdibile per gli appassionati della tecnologia. Non si esclude la possibilità che il nuovo smartwatch venga affiancato da altri modelli, come il Galaxy Watch 8 Classic e Ultra 2, amplificando l’offerta per i consumatori.

Con così tante opzioni a disposizione, gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a una scelta difficile, ma stimolante, riguardo al prossimo smartwatch. L’innovazione continua nel mercato degli wearable non solo renderebbe Samsung un leader competitivo, ma aprirebbe anche una serie di nuove possibilità per gli utenti desiderosi di esplorare l’ecosistema tecnologico del 2025.

