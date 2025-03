Novità sul possibile lancio di MacBook e iPad pieghevoli: cosa aspettarsi entro il 2027

Le voci riguardo a un MacBook e a un ibrido iPad pieghevoli stanno iniziando a prendere piede, con previsioni di arrivo entro la prima metà del 2027. Con le ultime informazioni trapelate, pare che Apple possa introdurre il suo primo computer portatile con schermo tattile, rompendo la tradizione della distinzione tra Mac e iPad.

Dettagli sul MacBook/iPad pieghevole

Secondo il noto analista Jeff Pu, citato da MacRumors, la futura versione del MacBook/iPad potrebbe essere alimentata da macOS piuttosto che da iPadOS. Questo suggerisce che il dispositivo si avvicina di più a un MacBook classico, anche perché potrebbe rappresentare il primo modello di Mac con interfaccia touchscreen. Questa evoluzione è molto attesa, dato che fino ad oggi l’integrazione di tali funzionalità nel sistema operativo Mac non si era mai realizzata.

Si segnala inoltre che iOS 19 e macOS 16 fornirebbero il supporto per questi nuovi “dispositivi pieghevoli e Mac a schermo tattile”, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. In effetti, potrebbe significare che i tratti distintivi dell’iPad potrebbero finalmente fondersi con la versatilità tipica di un computer Mac, sebbene al momento macOS non offra alcuna opzione di utilizzo del touchscreen.

Il Wall Street Journal fa rientrare il dispositivo nell’ambito delle caratteristiche di un laptop, piuttosto che di un tablet. Questa informazione potrebbe creare confusione vista la circolazione di altre voci sul prototipo di un iPad pieghevole da 18.8 pollici, facendo alzare la curiosità e la speculazione tra gli utenti Apple.

Evoluzione dell’iPad sul mercato

Da anni si discute del MacBook pieghevole e si è a lungo dibattuto se sarà più simile a un iPad o a un MacBook. Le ultime notizie indicano che il dispositivo 18.8 pollici potrebbe favorire la forma di un Mac, visto che macOS dovrà essere pronto a sfruttare le potenzialità di uno schermo touch. Ad esempio, la fusione tra i trigger di iPad e le funzionalità avanzate del MacBook Air potrebbe fornire un’esperienza utente senza precedenti.

Il futuro dell’iPad è ora messo sotto esame. Con i recenti modelli come l’iPad Air M3 e l’iPad Pro M4 che già utilizzano i chip più avanzati di Apple, c’è chi si chiede se l’iPad possa arrivare a diventare obsoleto, soprattutto ora che il foldable MacBook potrà attrarre una clientela più orientata verso la praticità e l’innovazione.

Certa, però, è la questione del prezzo. Attualmente, i MacBook risultano più costosi rispetto ai modelli di iPad, il che rende quest’ultimo un’opzione attraente per chi cerca portabilità a un costo contenuto. Infine, dispositivi come l’iPad Mini 7 si prestano perfettamente a funzioni di intrattenimento e creatività, come la visione di film, schizzare idee o persino divertirsi con giochi, mantenendo così la loro popolarità.

La possibilità di una nuova era tecnologica

Il concetto di un MacBook pieghevole con funzioni da iPad rappresenta un’innovazione che potrebbe rivoluzionare il mercato dei dispositivi portatili. Non che l’idea di un laptop pieghevole sia del tutto nuova: ci sono già esperimenti di questo tipo, come il modello pieghevole da 18 pollici di Lenovo che ha impressionato per la versatilità e il design. Questa nuova proposta di Apple, se realizzata, avrebbe la potenzialità di combinare le migliori caratteristiche di macOS e iPadOS, portando l’esperienza utente a un livello superiore.

Sebbene non ci siano certezze, l’intrigante annuncio di un MacBook pieghevole alimentato da macOS continua a catturare l’attenzione degli appassionati. In un panorama tecnologico in continuo cambiamento, Apple dovrà considerare attentamente il posizionamento dei suoi prodotti, per non perdere il passo con le aspettative degli utenti e le tendenze del mercato.