Novità sui Google Play Services: Quick Share e alti aggiornamenti di sistema svelati

Sono in arrivo importanti aggiornamenti per i Google Play Services, con novità significative per gli utenti Android. A partire dalla rilasciata versione 25.04 del 3 febbraio 2025, il focus è su miglioramenti che arricchiscono l'esperienza utente, in particolare per quanto riguarda la funzione Quick Share, che permette la condivisione rapida di file tra diversi dispositivi.

Quick Share: un nuovo passo avanti

Con l'aggiornamento di febbraio, Google introduce una funzionalità particolarmente attesa per Quick Share. Fino a questo momento, ogni qualvolta un trasferimento di file veniva interrotto a causa della perdita di connessione diretta tra dispositivi, il processo si bloccava, costringendo l'utente a ripetere l'intera operazione. Ora, con il nuovo update, sarà possibile continuare il trasferimento anche attraverso una connessione dati mobile o Wi-Fi, in caso di disconnessione momentanea. Questa novità rappresenta un significativo miglioramento rispetto all'esperienza preesistente e allinea Quick Share a funzionalità simili già disponibili in altre piattaforme come AirDrop di Apple.

Inoltre, a ottobre 2024, erano emerse notizie su un potenziale sviluppo di questa funzione, ma gli utenti avevano perso di vista gli aggiornamenti successivi. Ora, la funzionalità è confermata, aprendo a nuove possibilità di utilizzo nella condivisione di file. Tuttavia, rimane ancora un punto di domanda sulla possibilità di mettere in pausa un trasferimento in corso e riprenderlo successivamente una volta ristabilita una connessione diretta.

Family Link: miglioramenti nella gestione familiare

Un'altra novità di rilievo riguarda l'applicazione Family Link, che svolge un ruolo fondamentale nella gestione dei dispositivi all'interno delle famiglie. Con l'ultimo aggiornamento, è stata introdotta una nuova opzione di accesso all'interno delle Impostazioni Google. Questa modifica semplifica notevolmente il processo per i genitori che desiderano monitorare e controllare l'utilizzo dei dispositivi dei propri figli, fornendo strumenti utili per la gestione del tempo e il contenuto.

Le note di rilascio descrivono i miglioramenti apportati, e si consiglia agli utenti di esplorare queste nuove funzionalità per sfruttare al meglio Family Link. Con un maggiore controllo e una maggiore trasparenza, i genitori possono sentirsi più rassicurati nel gestire l’attività online dei propri ragazzi.

Come verificare gli aggiornamenti sui Google Play Services

Per garantire che i dispositivi stiano ricevendo gli aggiornamenti necessari, ecco come procedere:

Per dispositivi con Android 14 e precedenti : Aprire l'app Google , cliccare sui tre puntini in alto a destra, selezionare "Aggiornamenti servizi di sistema" e verificare che l'interruttore sia attivo.

Per dispositivi con Android 15 e successivi: Toccare il proprio nome utente in basso, selezionare "Tutti i servizi" e poi "Aggiornamenti dei servizi di sistema". Anche qui, è fondamentale che l'interruttore sia attivo.

Se si desidera un approfondimento su come aggiornare i Google Play Services, si fa riferimento a guide dedicate complete e dettagliate. Questo assicura che gli utenti possano accedere a tutte le nuove funzionalità e miglioramenti apportati, rendendo l'esperienza Android sempre più fluida e funzionale.