Novità sugli aggiornamenti di Samsung, Nothing, OnePlus e Huawei: ecco cosa cambia

Gli smartphones dei marchi Samsung, Nothing, OnePlus e Huawei stanno ricevendo importanti aggiornamenti in queste ore. Le novità riguardano modelli come Samsung Galaxy A52 5G, Nothing Phone e la serie Huawei Pura70. Scopriamo quali sono i miglioramenti e le funzionalità che sono state implementate.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A52 5G

Il Samsung Galaxy A52 5G ha recentemente ricevuto un modernamento significativo. In particolare, sono in fase di distribuzione le patch di sicurezza di febbraio 2025, iniziate negli Stati Uniti e seguite da altri Paesi con il firmware A526USQSGGYA1. Questa release corregge ben 35 vulnerabilità conosciute nei dispositivi Android, inclusa una di elevata criticità, e 7 specifiche per i terminali Samsung.

L'aggiornamento non si limita a sistemare le vulnerabilità di sicurezza, ma include anche miglioramenti generali per la stabilità del dispositivo e correttivi per eventuali bug riscontrati dagli utenti. Molti utilizzatori apprezzeranno la continuità che Samsung ha mantenuto, dato che il Galaxy A52, lanciato con Android 11, ha ricevuto aggiornamenti fino ad Android 14. Nonostante ciò, il dispositivo non avrà accesso a One UI 7 o Android 15 in futuro.

La presenza di patch mensili assicura che i dispositivi Samsung restino protetti e reattivi nel lungo periodo. Questo aggiornamento è, quindi, cruciale per chi desidera mantenere il proprio smartphone aggiornato sotto ogni punto di vista.

Novità per Nothing Phone

Per quanto riguarda Nothing Phone , un altro smartphone che sta facendo parlare di sé, è in roll-out un aggiornamento della versione 3.0-250218-1552 di Nothing OS, con un peso di poco più di 200 MB. Questa versione introduce diverse migliorie, tra cui la nuova funzionalità "Cerchia e cerca con Google", un utile strumento per trovare informazioni su qualsiasi cosa sullo schermo del dispositivo o per tradurre testi catturati dal microfono. Si tratta di una funzionalità precedentemente esclusiva dei dispositivi Samsung, ora disponibile per un numero crescente di dispositivi.

In aggiunta, l'aggiornamento offre una maggiore sicurezza grazie all'introduzione della verifica della password al momento dello spegnimento. Questo aiuta a garantire che, nel caso di smarrimento del dispositivo, non ci possano essere accessi non autorizzati. Il changelog elenca anche nuovi sfondi, miglioramenti nella velocità di apertura delle impostazioni e ottimizzazioni per Wi-Fi e Bluetooth.

Queste novità non solo migliorano l'esperienza utente, ma mostrano anche l'impegno dell'azienda nell'offrire aggiornamenti costanti ai suoi clienti.

Aggiornamenti per OnePlus 13R

Il OnePlus 13R non è da meno. Recentemente ha iniziato a ricevere un aggiornamento a OxygenOS 15.0.0.501, partito dall'India. Questa nuova versione introduce funzionalità che consentono di eliminare con rapidità note o file dal cestino, un miglioramento atteso da molti utenti.

In aggiunta, l’aggiornamento comprende ottimizzazioni significative per la stabilità e la compatibilità delle connessioni Wi-Fi e cellulari. Anche il funzionamento della fotocamera ha ricevuto miglioramenti, con aggiornamenti mirati per rafforzarne l'affidabilità. Inoltre, gli utenti troveranno incrementi nel rendimento del sistema complessivo, assicurando un'esperienza utente fluida.

Le patch di sicurezza di febbraio 2025 sono parte integrante di questo hotspot, per garantire che nel complesso la sicurezza del dispositivo sia sempre al top. La distribuzione dell’aggiornamento avviene in modo graduale, quindi alcuni utenti potrebbero dover attendere un po’ prima di riceverlo.

Aggiornamenti per Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra

Infine, passiamo ai dispositivi Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra, che ora ricevono un aggiornamento della EMUI con la versione 14.2.0.192, richiedendo un download di poco più di 300 MB. Tuttavia, le novità presentate non sono particolarmente abbondanti. L'aggiornamento si concentra principalmente sull'integrazione delle patch di sicurezza di febbraio 2025, analogamente a quanto verificato per altri modelli recentemente aggiornati.

Al momento non sono state fornite informazioni riguardo l'aggiornamento atteso a EMUI 15, ma le aspettative rimangono alte per gli utenti di questo brand. La serietà nello sviluppo software di Huawei continua a essere un punto forte, con una continuità negli aggiornamenti di sicurezza che offrono tranquillità agli utilizzatori.

Come aggiornare i dispositivi

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti sui vari smartphone, è possibile navigare nelle impostazioni del sistema. Per il Samsung Galaxy A52 5G ci si può recare in "Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa"; per il Nothing Phone , basta passare a "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema". Gli utenti di OnePlus 13R possono andare in "Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software", mentre per i dispositivi Huawei Pura70 la procedura è "Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti".

Nel caso non si trovi nulla, è consigliabile riprovare dopo qualche ora o giorno.