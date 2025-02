Novità su Android 16 Beta: Rilasciata la Versione 2 per i Dispositivi Pixel

Se sei un appassionato del sistema operativo Android e possiedi un dispositivo della serie Pixel, c'è una notizia che ti renderà sicuramente felice. È stato rilasciato Android 16 Beta 2 per i modelli compatibili, tra cui il Pixel 6. Questo aggiornamento arriva dopo che Google ha deciso di estendere il supporto per i Pixel 6 e 6 Pro fino a due anni oltre la scadenza iniziale stabilita con Android 15. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo aggiornamento e cosa comporta per gli utenti.

Come partecipare al programma Beta di Android 16

Se desideri ottenere Android 16 sul tuo dispositivo Pixel prima degli altri, puoi iscriverti al programma Beta. Ma attenzione: è essenziale fare un backup dei dati prima di procedere, poiché la versione beta potrebbe presentare instabilità. Alcune funzionalità possono non funzionare correttamente e l'autonomia della batteria potrebbe risultare ridotta. Se sei pronto ad affrontare queste eventualità, per iscriverti al programma, basta seguire questo link. Clicca sul pulsante “Visualizza i tuoi dispositivi idonei” per verificare se il tuo Pixel è compatibile. Se non sei ancora un membro del programma Beta, apparirà un pulsante per iscriverti. Subito dopo aver effettuato l'iscrizione, riceverai l'update per installare l'ultima versione beta.

Aggiornamenti e correzioni nella Beta 2

Per chi è già iscritto al programma Beta e ha installato Android 16 Beta 1, il processo per aggiornarsi alla Beta 2 è semplice. È sufficiente andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software. Questa nuova versione migliora l'esperienza utente risolvendo alcuni bug della Beta 1. In particolare, è stato corretto un problema che causava il crash della UI quando si interagiva con elementi specifici nel webview. Inoltre, sono state risolte le anomalie che provocavano il blocco e il riavvio dei dispositivi durante le chiamate.

Un altro problema corretto riguarda l'app Google Home, che tendeva a spegnersi in modo intermittente sugli aggiornamenti beta precedenti. Gli sviluppatori di Android 16 stanno attentamente monitorando la situazione e si concentreranno sul feedback fornito dagli utenti del programma Beta, oltre a testare la compatibilità con le librerie SDK.

Cosa aspettarsi nel futuro di Android 16

Con il lancio della Beta 3 previsto per il prossimo mese, gli utenti possono già pregustare alcune novità. Questa nuova build arriverà con il primo obiettivo di stabilità della piattaforma, poiché verranno inclusi gli API finali e non ci si aspetta ulteriori modifiche al modo in cui le app interagiscono con il sistema operativo. Aprile e maggio porteranno i release per Beta 4 e Beta 5, che rappresenteranno le versioni quasi definitive, pronte per ulteriori test. Infine, è attesa per maggio o giugno l'uscita della versione finale di Android 16.

Personalizzazione e nuove funzionalità

Dopo aver installato Android 16 Beta 2, gli utenti possono anche modificare le loro preferenze regionali per quanto riguarda le misurazioni e altre opzioni accedendo a Impostazioni > Sistema > Lingue e regione. Tra le novità introdotte, si segnalano icone che ora appaiono all'interno di cerchi e la possibilità di aggiungere un contorno nero o bianco attorno al testo per aumentarne il contrasto, facilitando così la visione dello schermo. Queste modifiche mirano a migliorare l'esperienza visiva degli utenti di tutti i giorni.

In attesa del rilascio finale, la comunità di appassionati dei Pixel è chiamata a sperimentare queste nuove funzionalità e fornire riscontri utili per ottimizzare il sistema operativo prima del lancio ufficiale.