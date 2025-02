Novità per WhatsApp: aggiornamento beta per iOS porta miglioramenti nella gestione delle notifiche

Recentemente, il team di WhatsApp ha rilasciato un'importante aggiornamento beta dedicato agli utenti iOS, che ha portato l'app alla versione 25.3.10.76. Questo aggiornamento, visible tramite il TestFlight beta Program, introduce nuove funzionalità utili che migliorano la gestione delle notifiche nella schermata home degli iPhone. Alcuni utenti che partecipano al programma beta possono già scoprire queste novità interessanti.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti WhatsApp, compresi aggiornamenti che riguardano l'integrazione dell'account con i profili social, è possibile visitare le pagine dedicate a WhatsApp per Android e per iOS e Desktop.

Miglioramenti alla gestione dei messaggi non letti in WhatsApp Beta per iOS

Da circa cinque mesi, WhatsApp ha migliorato la gestione del badge di notifica per l'app su Android, come già descritto nel nostro articolo sull’aggiornamento 2.24.20.17. Questa nuova funzione ha offerto agli utenti un controllo maggiore sulle notifiche. Ora, anche la versione beta per iOS segue la stessa strada, proponendo ai beta tester novità simili.

Con l'introduzione della versione 25.3.10.76, alcuni utenti fortunate possono iniziare a esplorare il nuovo modo di gestire il badge di notifica. Questa funzionalità consente di scegliere se resettare il badge di notifica ogni volta che si apre l'app oppure se mantenere il numero di messaggi non letti. In pratica, se ad esempio ci sono cinque messaggi non letti, l'utente può decidere che aprendo l'app, il badge torni a zero, mostrando così solo i messaggi ricevuti dopo l’ultima attivazione dell'app. Questa modifica può rivelarsi utile per coloro che ricevono numerosi messaggi, anche se non tutti potrebbero preferire questa soluzione, visto che non tiene conto del totale dei messaggi non letti.

Possibilità di contrassegnare tutte le chat come lette in un attimo

La seconda funzionalità appena introdotta funziona in armonia con quella sul badge di notifica e riguarda il tab delle chat. Adesso gli utenti possono contrassegnare tutte le conversazioni come lette in un solo gesto. Grazie a questa nuova opzione, è possibile "fare pulizia" delle chat senza aprire ogni singola conversazione. Questa caratteristica, già apparsa su WhatsApp per Android qualche mese fa, finalmente si rende disponibile anche sulla piattaforma iOS.

È interessante notare come alcune di queste funzioni siano state già testate in precedenza da un numero ristretto di utenti, solo per poi essere rimosse da WhatsApp senza fornire spiegazioni. Questo solleva interrogativi sulla loro stabilità. Tuttavia, i miglioramenti rappresentano una direzione incoraggiante per l'app di messaggistica, che continua a cercare modi per semplificare l'esperienza utente.

Come provare WhatsApp Beta su iOS e Android

Come già accennato, la funzionalità della gestione delle notifiche è ancora in fase di sviluppo, e gli utenti interessati saranno aggiornati non appena queste opzioni saranno disponibili per un pubblico più ampio. Per coloro che desiderano vedere in anteprima le novità proposte, abbiamo preparato una guida su come scaricare WhatsApp Beta sia su iOS sia su Android. Grazie a questo approccio, gli utenti possono avere accesso anticipato a nuove funzionalità e contribuire al miglioramento dell'app.

Per rimanere al passo con tutte le novità e le funzionalità del mondo WhatsApp, consulta le nostre guide dedicate, sempre aggiornate e ricche di informazioni utili.