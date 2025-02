Novità nella tecnologia: i processori Intel Core Ultra 200HX promettono prestazioni elevate per i laptop da gaming

Febbraio 2025 segna un momento importante per il mondo della tecnologia, con il lancio dei nuovi processori Intel Arrow Lake, in particolare la serie Intel Core Ultra 200HX, progettata per offrire un notevole incremento delle prestazioni ai laptop da gaming. Grazie a recenti benchmark, sembra che questi chip possano rappresentare il punti di riferimento nel mercato dei processori per laptop.

Intel Core Ultra 9 275HX: il nuovo leader nel settore

Nella piattaforma di benchmarking indipendente PassMark, è apparso il modello Intel Core Ultra 9 275HX, conquistando rapidamente la vetta della classifica come il processore per laptop più veloce attualmente disponibile. Con un punteggio eccezionale di 61.010, ha superato i futuri processori AMD Fire Range Ryzen 9000HX, come ad esempio il Ryzen 9 7945HX3D, che ha ottenuto 57.112, e il Ryzen 9 7945HX, con 54.826.

Analizzando le specifiche del Core Ultra 9 275HX, questo processore si distingue per i 24 core e 24 thread, arrivando a una velocità massima di 5.4 GHz. Intel definisce questo chip come ideale per "notebook creatori e da gaming," suggerendo che i laptop equipaggiati con questa tecnologia beneficeranno di un significativo miglioramento delle prestazioni.

Benchmark e attesi laptop da gaming

Non si conosce con precisione quale laptop abbia ottenuto questo punteggio record, ma il Core Ultra 9 275HX è stato individuato in modelli in arrivo come l'Asus ROG Strix G16 e l'Acer Predator Helios Neo 16 AI, quest'ultimo già definito un "mostro di fascia media" durante le prime prove. Sebbene il Core Ultra 9 275HX si posizioni come il processore per laptop più prestante sulla piattaforma PassMark, anche rispetto al potente M4 Max, non riesce a superare i chip della Serie M di Apple in un ambito cruciale: la performance a singolo thread.

Prestazioni a singolo thread: Apple mantiene la leadership

Dall'analisi condotta su PassMark, è emerso che i processori M3 di Apple continuano a dominare nel campo delle prestazioni a singolo thread, superando il punteggio del Core Ultra 9 275HX. Quest'ultimo ha ottenuto un punteggio di 4.732, il che lo colloca comunque tra i migliori, ma i chip M3 Max , M3 Pro e M3 riescono a offrire prestazioni superiori. La performance a singolo thread è fondamentale per individuare l’efficacia di un processore nell’esecuzione di compiti specifici: "punteggi più alti indicano migliori capacità."

Intel prevede che con i suoi nuovi Core Ultra 200H ci sarà un incremento del 5% in questo ambito di prestazione, tradizionalmente forte per la casa. Tuttavia, i risultati attuali mostrano che i chip M di Apple, persino la linea M3, con uno spiccato rendimento, continuano a posizionarsi in cima.

Cosa aspettarsi dai nuovi processori Intel Core Ultra 200HX

I benchmark di PassMark offrono uno sguardo interessante su ciò che possiamo attenderci dai processori Arrow Lake di Intel per laptop, in particolare per il mercato dei gaming. Considerando che i chip della serie Core Ultra hanno deluso in passato, come dimostrato dalla recensione dell'Asus ROG Zephyrus G16, ci sono aspettative elevate per questi nuovi modelli.

I dati sui processori in arrivo sono chiari:

| Nome del chip | Core e thread | Velocità massima | Core GPU | NPU TOPS | |-------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------| | Intel Core Ultra 9 285HX| 24 core / 24 thread| 5.5 | 4 | 13 | | Intel Core Ultra 9 275HX| 24 core / 24 thread| 5.4 | 4 | 13 | | Intel Core Ultra 7 265HX| 20 core / 20 thread| 5.3 | 4 | 13 | | Intel Core Ultra 7 255HX| 20 core / 20 thread| 5.2 | 4 | 13 | | Intel Core Ultra 5 245HX| 14 core / 14 thread| 5.1 | 3 | 13 | | Intel Core Ultra 5 235HX| 14 core / 14 thread| 5.1 | 3 | 13 |

Naturalmente, la reale performance dipenderà anche dal laptop stesso e dalla sua capacità di gestire la potenza di questi chip. Nei prossimi giorni, ci saranno test approfonditi sui nuovi processori Intel, il che permetterà di capire meglio la potenza delle CPU Arrow Lake. Nel frattempo, il mercato dei laptop da gaming continua a evolversi, con prodotti interessanti e promettenti.