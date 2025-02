Novità nel mercato dei controller: Scuf Valor Pro si distingue a un prezzo competitivo

L'ultima novità in casa Scuf è il controller Valor Pro, progettato per Xbox e PC, che si inserisce nel panorama dei controller professionali con un prezzo di lancio di 109,99 dollari. Questo prodotto rappresenta un'interessante proposta per chi cerca un controller performante senza sforare il budget, considerando che i modelli precedenti della stessa azienda sfiorano i 220 dollari.

Un controller che promette prestazioni elevate

In qualità di gamer di lunga data, ho avuto la possibilità di testare il Valor Pro per oltre due settimane per capire come si posiziona rispetto ai modelli attualmente disponibili sul mercato, come l'Instinct e l'Instinct Pro. Pur essendo un controller cablato, il Valor Pro mantiene un design accattivante e una resa ergonomica molto simile alla tradizionale Xbox Wireless Controller, con alcune incertezze che possono tuttavia arricchire l'esperienza di gioco.

Le leve sono dotate di una tecnologia magnetica chiamata Hall Effect, che riduce sensibilmente il rischio di stick drift, un problema comune nei controller. Questo modello riprende anche alcune funzionalità premium dell'Instinct, come i quattro pulsanti posteriori programmabili e la possibilità di commutare tra diverse configurazioni di mappatura. Le placche frontali intercambiabili offrono anche un tocco di personalizzazione, a differenza di molti modelli economici.

Comodità e design migliorato

Uno degli aspetti che ho subito notato è stata l'ergonomia, con un grip in gomma che aumenta il comfort senza sacrificare la sensazione di lusso durante il gioco. I grilletto sono stati progettati per garantire un'ottimale modalità di attivazione, con fermo che consente cambi rapidi tra vari tasti. La disposizione dei pulsanti posteriori è ben pensata, consentendo un accesso facile e immediato senza compromettere il controllo.

Un altro punto forte del design è costituito dal rivestimento trasparente del controller, che non solo migliora il look, ma permette anche una visione ravvicinata dei componenti. Le mie dita erano in grado di attivare i bump senza muoversi dai grilletti, il che mi ha permesso di prestare maggiore attenzione al gioco durante serrate battaglie in titoli come Call of Duty: Black Ops 6.

Il controllo sotto ogni aspetto

Le specifiche dei paddles posteriori sono state riviste rispetto ai modelli precedenti, migliorando sensibilmente l’interazione. La posizione è progettata per far sì che le dita restino comodamente impugnate durante il gioco. Anche i pulsanti interni, aumentati nella superficie di attivazione, sono più facili da premere rispetto al passato. Si tratta di un'ottima scelta per chi cerca reattività senza dover applicare troppa forza.

È importante segnalare anche l'arrivo di una futura aggiornamento per i gamer su PC, che porterà il valore di polling a 1KHz, con un conseguente abbattimento del lag di input riscontrato con i controller. Sebbene non fosse disponibile al momento della prova, la promessa di un input lag ridotto è particolarmente interessante per i gamer che competono.

Il valore del controller e le sue potenzialità

La domanda sorge spontanea: conviene acquistare il Valor Pro? La risposta dipende dalle esigenze specifiche degli utenti. Quest'ultimo offre una buona dose di personalizzazione tramite la possibilità di cambiare le dimensioni del joystick e rimuovere i paddle posteriori. Tuttavia, non è così personalizzabile come i modelli appartenenti alla serie Elite di Xbox, pur rimanendo in un range di prezzi decisamente più accessibile.

Esistono anche opzioni wired più economiche sul mercato, come il PowerA Fusion Pro 4, che offre caratteristiche simili a 69,99 dollari, ribadendo che nel settore dei controller c'è molta scelta. Gli appassionati di gaming interessati al Valor Pro devono considerare quale modello si adatta meglio alle loro abitudini di gioco e alle loro aspettative di prestazioni.