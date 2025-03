Novità iOS 18.4: La funzione di ricerca di Safari si arricchisce di opzioni personalizzabili

Con l’aggiornamento iOS 18.4, Apple ha introdotto una nuova funzionalità per il browser Safari, che mostra la cronologia delle ricerche recenti ogni volta che si apre un nuovo tab e si interagisce con il campo di ricerca. Questa novità è stata particolarmente discussa durante la fase beta, in cui gli utenti hanno potuto testarne l’efficacia e fornire feedback.

L’arrivo della funzione e il suo impatto

All’inizio, la nuova funzionalità non prevedeva la possibilità di disattivarla, ma a seguito delle segnalazioni ricevute durante i test beta, Apple ha deciso di apportare modifiche. Con l’uscita della quarta versione beta, è stata aggiunta un’opzione nelle impostazioni di Safari che consente di disattivare la visualizzazione della cronologia di ricerca recente. A questo punto, gli utenti possono scegliere se avere le proprie ricerche sempre a portata di mano o se tornare all’interfaccia di ricerca com’era in iOS 18.3.2, dove tali ricerche non venivano visualizzate.

Questa funzionalità potrebbe risultare utile per molti, consentendo di accedere rapidamente alle ricerche più recenti, ma potrebbe anche creare inconvenienti per chi condivide il proprio dispositivo con altri. La facilità di accesso alla cronologia delle ricerche può esporre informazioni personali, rendendo necessario un bilanciamento tra praticità e privacy.

La reazione degli utenti e la gestione delle impostazioni

Il feedback degli utenti durante la fase di test è stato essenziale per guidare le modifiche apportate da Apple. Molti utilizzatori si sono espressi favorevolmente riguardo alla funzione, apprezzando la comodità di avere le ricerche precedenti a portata di clic. Tuttavia, altri hanno sollevato preoccupazioni relative alla privacy, soprattutto quando si prestano i propri dispositivi a familiari o amici.

Pertanto, l’aggiunta della possibilità di nascondere la cronologia recenti risponde a una duplice esigenza: quella di chi desidera la comodità di accesso e quella di chi preferisce mantenere la riservatezza. Nelle impostazioni di Safari, è ora presente un semplice interruttore chiamato “Mostra ricerche recenti”, che gli utenti possono attivare o disattivare secondo le proprie preferenze.

Le novità e le aspettative per il futuro

Oltre a questa nuova funzionalità, iOS 18.4 si preannuncia ricco di altre novità. Tra queste spiccano nuovi emoji, l’implementazione delle Priority Notifications all’interno di Apple Intelligence, qualche miglioramento specifico per iPhone 15 Pro con l’Intelligenza Visiva e l’arrivo di un’app Vision Pro. Apple sta testando attentamente queste opzioni nella speranza di un lancio ufficiale previsto per i primi di aprile.

Questi aggiornamenti sono mirati a migliorare l’esperienza utente su più fronti, dalla comunicazione attraverso emoji sempre più vari, alla gestione della privacy e all’intelligenza artificiale che facilita l’interazione con i dispositivi. Non resta che attendere il rilascio ufficiale dell’aggiornamento per scoprire appieno tutte le potenzialità di iOS 18.4.