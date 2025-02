Novità in vista per gli accessori Apple: AirTags 2 e AirPods Pro 3 in arrivo entro l'estate

Maggio e giugno si profilano come mesi decisivi per i fan degli accessori Apple, con potenziali lanci di nuovi prodotti attesi. L'indiscrezione arriva da Kosutami, un leaker noto su X, il quale ha fatto circolare anticipazioni sulle imminenti novità, suscitando l'interesse degli appassionati e addetti ai lavori. In particolare, i riflettori sono puntati su AirTags di seconda generazione e sulla terza versione degli AirPods Pro.

I possibili AirTags 2: innovazioni e nuove funzionalità

Secondo le informazioni fornite da Kosutami, AirTags 2 dovrebbero debuttare nei mesi di maggio o giugno 2025. Queste funzionalità avanzate includeranno un chip Ultra Wideband che migliorerà notevolmente la localizzazione degli oggetti smarriti. Grazie a questa tecnologia, la precisione di rilevamento arriverà fino a 60 metri. Gli utenti possono aspettarsi una funzionalità di guida visiva tramite frecce, che indicherà esattamente la posizione dell'oggetto associato all'AirTag.

In aggiunta, il nuovo modello promette di rendere più difficile disattivare lo speaker, una modifica fondamentale per prevenire abusi legati al tracciamento non autorizzato. Attraverso questa feature, Apple punta a migliorare la sicurezza degli utenti e a proteggere la privacy delle persone. Inoltre, si prevede anche un'integrazione con il visore Vision Pro, creando nuove opportunità per interazioni tramite realtà aumentata.

AirPods Pro 3: cosa aspettarsi dalla terza generazione

Sul fronte degli AirPods Pro di terza generazione, le informazioni attualmente disponibili sono piuttosto scarse, ma le aspettative sono elevate. Kosutami menziona un potenziale sensore di frequenza cardiaca simile a quello dei PowerBeats Pro 2, che potrebbe rendere le cuffie smart anche per il monitoraggio della salute. Tuttavia, ci sono dubbi riguardo alle dimensioni di tale tecnologia e alla fattibilità di un'integrazione efficace.

Ulteriori migliorie potrebbero riguardare il sistema di cancellazione del rumore, che attualmente è già di alto livello. Gli utenti potrebbero godere di un'esperienza sonora ancora più immersiva, grazie a questa potenziamento nella riduzione dei suoni ambientali. Va sottolineato che, sebbene ci sia stata speculazione riguardo all'eventuale inclusione di telecamere nei nuovi auricolari, è più probabile che tale tecnologia venga considerata per versioni future.

La credibilità di Kosutami: previsioni passate e futuri lanci

L'affidabilità di Kosutami nel predire le novità Apple è stata mista. Da un lato, il leaker ha azzeccato alcuni lanci significativi, come le custodie FineWoven e la nuova batteria per iPhone 16. Questi successi hanno indotto molti a prestare attenzione alle sue affermazioni. Dall'altro, ci sono stati anche errori evidenti, come le previsioni riguardanti i cavi USB-C colorati per iPhone 15 e un cavo Thunderbolt 4.

Particolarmente rilevante è stata la sua precedente affermazione riguardo il lancio degli AirPods Pro 3, anticipato per la fine del 2024, risultato poi ritenuto eccessivamente ottimistico da esperti e analisti. Nonostante qualche passo falso, le sue recenti rivelazioni hanno riacceso l'interesse attorno al mondo Apple e alle sue innovazioni, mentre gli appassionati attendono con ansia le prossime mosse del gigante tecnologico.