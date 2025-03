Novità in iOS 18.4 e tvOS 18.4: Miglioramenti per l'app Apple TV in arrivo

Con l'arrivo delle versioni beta di iOS 18.4 e tvOS 18.4, gli appassionati di tecnologia possono iniziare a familiarizzare con alcune interessanti novità pensate per arricchire l'esperienza dell'app Apple TV. In particolare, l'attenzione è rivolta all'interfaccia utente e a piccole funzionalità che renderanno più semplice e intuitivo l'accesso ai contenuti. Il boom di popolarità di produzioni come "Severance" ha certamente spinto Apple a migliorare ulteriormente la sua piattaforma di streaming.

Cambiamenti nell'interfaccia utente dell'app TV in iOS 18.4

L'app TV di Apple sta ottenendo un ampio utilizzo grazie al successo di serie come "Severance", divenuta la più vista su Apple TV+ durante la sua attuale stagione. Nonostante le nuove versioni di iOS e tvOS non siano attese sul mercato prima della conclusione di questa stagione, i nuovi aggiornamenti presentano alcune modifiche degne di nota.

Tra queste, spiccano tre principali miglioramenti:

Un pulsante "+" più grande per i titoli in evidenza

Informazioni sul programma di rilascio degli episodi

Caratteri e icone aggiornate

Sebbene si tratti principalmente di aggiornamenti estetici e di usabilità, la mia esperienza con la beta suggerisce che queste modifiche contribuiscono a un’esperienza più soddisfacente nell'utilizzo dell'app.

Dettagli sui miglioramenti dell'app TV

Uno dei cambiamenti più evidenti risulta essere il nuovo grande pulsante "+" per i titoli in evidenza. Ora, nella parte superiore dell'app TV, è presente un carosello rotante che mostra vari film e serie da esplorare. Nella versione attuale, iOS 18.3 presenta un piccolo pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un titolo alla Watchlist. Con iOS 18.4, quel pulsante diventa significativamente più grande e si posiziona in modo tale da essere molto visibile, collocandosi accanto al pulsante di riproduzione.

Inoltre, chi segue le serie in corso noterà che il programma di rilascio degli episodi è ora più facile da trovare. In precedenza, l'app forniva una descrizione del titolo, che includeva informazioni generiche sui nuovi episodi. Adesso, le informazioni sui nuovi episodi vengono evidenziate in un banner dedicato posizionato sopra il titolo. Per esempio, per la serie "Berlin ER", il messaggio ‘Nuovi episodi ogni mercoledì’ sarà invisibile a chiunque stia navigando tra i contenuti.

Infine, l'app ha subito aggiornamenti nel design delle font e delle icone. Sono stati introdotti nuovi simboli per le sezioni Film e Sport, mentre i caratteri utilizzati sono stati rivisitati per creare un aspetto fresco ma familiare.

Un’ottima offerta di contenuti su Apple TV+

Apple TV+ si presenta come una piattaforma ricca di contenuti, disponibile a un prezzo di 9,99 dollari al mese. Essa offre una selezione di serie e film acclamati, tra cui "Ted Lasso", "Severance", "The Morning Show", "Silo" e "Shrinking". Con questi miglioramenti, Apple punta a rendere l’esperienza di fruizione dei contenuti non solo più accattivante, ma anche più pratica per gli utenti.

Rimanete sintonizzati per scoprire come queste novità influenzeranno la vostra esperienza di visione e il modo in cui interagite con i contenuti su Apple TV.