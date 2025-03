Novità in iOS 18.4 beta 2: controlli avanzati per Apple Intelligence e Siri

La recente versione beta di iOS 18.4, giunta alla beta 2, introduce una nuova sezione nel Centro di Controllo, dedicata a Apple Intelligence e Siri. Questa novità promette di arricchire l'interazione degli utenti con il proprio dispositivo, grazie a nuove opzioni di controllo vocali e visuali. Scopriamo insieme i dettagli di queste funzioni innovative.

Controlli di Apple Intelligence e Siri

Con l'aggiornamento a iOS 18.4 beta 2, Apple presenta una nuova categoria di controlli all'interno del Centro di Controllo, denominata Apple Intelligence e Siri. Tra le funzionalità offerte si annoverano:

Parla con Siri

Digita a Siri

Intelligenza Visiva

Fino ad oggi, l'unico controllo precedentemente disponibile era "Digita a Siri”. La vera novità è rappresentata dalle altre due opzioni, che ampliano le modalità di interazione con l'assistente vocale e introducono l'Intelligenza Visiva, un'opzione che era precedentemente riservata ai modelli iPhone 16, ora accessibile anche agli utenti di iPhone 15 Pro e del nuovo iPhone 16e.

Intelligenza Visiva e accessibilità

L'Intelligenza Visiva si distingue per la sua capacità di migliorare l'esperienza utente attraverso funzioni che sfruttano la fotocamera e il riconoscimento degli oggetti. Grazie a queste nuove funzionalità, gli utenti potranno accedere a una serie di strumenti visivi direttamente dal Centro di Controllo, dallo Schermo di Blocco, oppure tramite il tasto di Azione. Questa interazione potenziata offre un ulteriore livello di praticità per chi utilizza l'iPhone per compiti quotidiani.

In particolare, l'accessibilità dell'Intelligenza Visiva agli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 16e rappresenta un'evoluzione significativa e dimostra l'impegno di Apple nel creare una piattaforma inclusiva, senza lasciare indietro i possessori di dispositivi precedenti. La novità potrebbe trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro smartphone, rendendo più intuitive le operazioni quotidiane.

Nuove modalità di interazione con Siri

Il controllo "Parla con Siri" consente agli utenti di attivare l'assistente vocale semplicemente parlando, senza dover premere il tasto laterale del dispositivo. Questa modalità si allinea alle necessità di chi cerca maggiore comodità nell'interazione, rendendo il tutto più fluido e immediato.

"La libertà di interagire con Siri in modi diversi è una piacevole innovazione,” affermano esperti del settore. L'aggiornamento segnala una direzione chiara nella strategia di Apple, che mira alla creazione di un’esperienza sempre più personalizzata e reattiva. Gli utenti ora possono scegliere il metodo di comunicazione che meglio si adatta al loro stile di vita e alle loro preferenze.

Aspettative per ulteriori aggiornamenti

La presentazione di questo nuovo pacchetto di controlli nel Centro di Controllo di iOS 18.4 beta 2 genera aspettative sull'introduzione di ulteriori funzionalità in futuro. Gli esperti del settore si interrogano su quali nuove capacità Apple potrebbe includere nella sezione dedicata all’Intelligenza Artificiale e a Siri.

Sarà interessante osservare se l'azienda californiana deciderà di arricchire questa sezione con altre opportunità di interazione o funzionalità che potrebbero migliorare ulteriormente l'esperienza dell’utente. Rimanere aggiornati sullo sviluppo di iOS 18.4 potrebbe rivelarsi vantaggioso per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo.

Le novità introdotte con iOS 18.4 beta 2 rappresentano un passo importante verso una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti.