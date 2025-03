Novità in iOS 18.4: Apple introduce controlli intelligenti nel Centro di Controllo

La nuova beta 2 di iOS 18.4 porta con sé interessanti aggiornamenti per gli sviluppatori, introducendo funzionalità avanzate legate all'Intelligenza di Apple direttamente nel Centro di Controllo. Questi strumenti sono progettati per facilitare l'interazione con i dispositivi, rendendo l'esperienza utente ancora più intuitiva e interattiva.

Personalizzazione del Centro di Controllo

Gli utenti possono adesso arricchire il Centro di Controllo del proprio dispositivo Apple, permettendo un accesso più veloce e diretto a strumenti avanzati. L'utente ha la possibilità di personalizzare le opzioni presenti, accedendo all'interfaccia di personalizzazione e selezionando il simbolo “+” in cima per aggiungere controlli specifici. Questa funzionalità rende il Centro di Controllo un hub personalizzato per le esigenze di ciascun utente, offrendo la possibilità di ottimizzare l'interazione e la rapidità d'uso.

Tra i controlli disponibili ci sono tre nuove opzioni: “Parla con Siri”, “Scrivi a Siri” e “Intelligenza visiva”. Questi strumenti non solo ampliano le possibilità di utilizzo degli assistenti digitali, ma promuovono anche un’interazione più dinamica e naturale con il dispositivo, permettendo l'accesso a funzioni avanzate con pochi tocchi.

Compatibilità con Dispositivi Apple

È importante notare che le nuove funzionalità di Apple Intelligence sono disponibili solo per i dispositivi compatibili. In particolare, i controlli di cui si parla sono accessibili sugli iPhone 15 Pro e su tutti i modelli di iPhone 16. Questo fattore di compatibilità assicura che gli utenti dei dispositivi più recenti possano godere appieno delle innovazioni offerte da Apple, sfruttando le potenzialità di questi strumenti per ottimizzare le proprie attività quotidiane.

La novità relativa all'opzione Visual Intelligence si apprezza particolarmente sui modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, dove è stata attivata per la prima volta con questa beta. Questa funzione non è solo un mero aggiornamento, ma rappresenta una vera e propria evoluzione nell'uso della tecnologia in ambito mobile, integrando la fotocamera come strumento per raccogliere informazioni in tempo reale.

Funzionalità dell'Intelligenza Visiva

Una delle caratteristiche più affascinanti dell'Intelligenza Visiva è la capacità di fornire immediatamente dati pertinenti su oggetti e luoghi sfruttando la fotocamera del dispositivo. Gli utenti potranno non solo identificare oggetti e reperire informazioni, ma anche utilizzare il dispositivo per riassumere e tradurre testi in diverse lingue. Sarà possibile rilevare numeri di telefono e indirizzi email da fonti scritte e aggiungerli rapidamente ai contatti, semplificando notevolmente le operazioni quotidiane.

Inoltre, l'accesso a funzioni come le ricerche su Google permette agli utenti di scoprire dove acquistare articoli direttamente tramite l'interfaccia visiva. Una capacità unica di problem solving, simile a ChatGPT, consentirà di richiedere spiegazioni su concetti complessi, come quelli riportati in un diagramma, facilitando così l'apprendimento e la comprensione.

Queste innovazioni non solo rendono i nostri dispositivi più interattivi, ma aprono anche nuove strade per l'educazione e la produttività sul lavoro. Chiunque abbia un iPhone 15 Pro o un modello della serie 16 può ora beneficiare di un'esperienza utente più ricca e versatile.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti iOS 18, è possibile seguire il link dedicato, dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti e le funzionalità future della piattaforma Apple.