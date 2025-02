Novità in casa Apple: svelato il primo beta di iOS 18.4 e la presenza di un nuovo dispositivo "Home"

L’uscita della prima beta di iOS 18.4 da parte di Apple ha catturato l’attenzione degli appassionati e addetti ai lavori. Questo aggiornamento non solo introduce migliorie per l’Apple Intelligence, estendendola a nuove lingue, ma porta con sé anche interessanti novità e indizi riguardo a dispositivi futuri. Tra le informazioni emerse, si fa strada la notizia di una nuova categoria di dispositivi Apple denominata “Home”.

Indizi su un nuovo dispositivo Apple chiamato "Home"

Esaminando il codice di iOS 18.4, analizzato da 9to5Mac, è emerso un elenco che evidenzia la presenza di questa nuova categoria di dispositivi oltre a quelle già conosciute come iPhone, iPad, Apple Watch e Reality . Attualmente, i HomePods sono già collocati sotto una categoria separata definita “Audio”. Questo suggerisce fortemente che “Home” rappresenti un dispositivo del tutto nuovo nel panorama Apple.

Le voci di corridoio si sono intensificate, lasciando intendere che Apple stia preparando il terreno per l’annuncio di un prodotto innovativo che combinerà le funzionalità di un HomePod con quelle di un iPad. L’idea è quella di realizzare un dispositivo in grado di controllare gli accessori per la smart home tramite Siri e, contestualmente, un display touch.

Secondo indiscrezioni, il tanto atteso "HomePad" inizialmente avrebbe dovuto essere presentato nella prima metà del 2025. Tuttavia, l’analista Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente avanzato la possibilità che il lancio possa slittare verso la fine dell’anno.

Dettagli emersi sul “HomeAccessory” di Apple

Da 9to5Mac è giunta la notizia di dettagli esclusivi sul presunto nuovo accessorio smart di Apple. Secondo fonti attendibili, l’oggetto di cui si parla, denominato “HomeAccessory”, sarà dotato del chip A18, progettato per supportare le funzionalità avanzate di Apple Intelligence, che attualmente non sono disponibili sui HomePods.

È interessante notare che voci informate hanno descritto il dispositivo in questione come caratterizzato da uno schermo di forma quadrata, contrariamente al formato rettangolare che solitamente identifica l’iPad. Non è ancora chiaro se tale rapporto d’aspetto verrà mantenuto nel prodotto finale. In aggiunta, il HomeAccessory avrà anche una fotocamera integrata, utile per le videochiamate tramite FaceTime e altre applicazioni di videoconferenza.

Aggiornamenti futuri e aspettative

Con queste rivelazioni, si delinea un’era di innovazioni per Apple, potenzialmente guidata da questa nuova categoria di dispositivi smart. Il mondo della tecnologia è in fermento, con molti che attendono con ansia le evoluzioni del mercato delle abitazioni intelligenti e l’impatto che Apple potrebbe avere su di esso. Mentre si attendono ulteriori sviluppi e dettagli ufficiali, questo restyling dell’ecosistema Apple sta già creando aspettative tra i consumatori e gli investitori.

Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti, mentre gli sviluppatori di Apple continuano a lavorare sui dettagli e sulle funzionalità di questo promettente nuovo dispositivo.