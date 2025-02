Novità in arrivo su WhatsApp: aggiornamenti beta rivelano funzionalità attese

WhatsApp continua a sorprendere i suoi utenti con aggiornamenti costanti della sua versione beta. Negli ultimi giorni, sono emerse novità interessanti che potrebbero presto approdare anche nella versione stabile dell'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Le funzionalità anticipate riguardano la gestione degli aggiornamenti e un atteso sistema di username, promettendo di migliorare ulteriormente l'esperienza utente. Qui di seguito, vediamo nel dettaglio cosa c'è di nuovo.

Aggiornamenti recenti e funzionalità in arrivo

WhatsApp Beta non sembra arrestarsi, continuando a evolversi con l'introduzione di nuove funzionalità. Tra le ultime novità rilasciate, si possono notare l'opzione per tradurre i messaggi automaticamente e l'aggiunta delle etichette per i membri dei gruppi. Questi cambiamenti sono parte del grande progetto di sviluppo dell'app, che ha recentemente ricevuto due aggiornamenti consecutivi, portando la versione beta a 2.24.15.10 e poi a 2.24.15.11. Sotto questo titolo si celano le novità che, nonostante siano già state segnalate in precedenza, attirano l'interesse di tanti.

In particolare, il team di sviluppo sta testando filtri per la scheda “Aggiornamenti”, un'aggiunta che semplificherà notevolmente la navigazione all'interno dell'app. Questi filtri permetteranno agli utenti di ordinare i contenuti visualizzati, segregando gli aggiornamenti di stato e selezionando i canali ai quali si è iscritti. Questo cambiamento potrebbe risultare particolarmente utile per chi desidera rimanere aggiornato senza essere sopraffatto da una miriade di informazioni.

Filtri per la scheda “Aggiornamenti”

Un'altra novità di rilievo sono i filtri implementati nella scheda “Aggiornamenti”. Questo nuovo strumento, già operante nella scheda “Chat”, consente agli utenti di visualizzare le conversazioni in vari modi. Ora, nel campo degli aggiornamenti, gli utenti potranno filtrare il contenuto in “Tutti”, “Stato” e “Canali”, facilitando così l'accesso a ciò che interessa di più. Questi filtri sono già visibili a un numero significativo di beta tester, segno che un rilascio ufficiale potrebbe essere imminente per tutti gli utenti di WhatsApp.

Questa funzionalità punta a migliorare l'interfaccia dell'app, rendendo più facile per gli utenti individuare gli aggiornamenti che desiderano vedere senza dover scorrere manualmente. Fortemente attesa dagli utenti, questa novità è un chiaro segno dell'impegno di WhatsApp per affinare l'esperienza dell'utente.

Username: una novità attesa

Un altro cambiamento significativo in fase di sviluppo è l'introduzione della possibilità di utilizzare uno username. Attualmente, la creazione di un account WhatsApp richiede l'uso di un numero di telefono, ma i cambiamenti in arrivo potrebbero alterare questa prassi consolidata. L'idea di scegliere uno username unico porterà una maggiore flessibilità nella privacy, consentendo agli utenti di interagire senza rivelare il proprio numero.

Anche se questa funzione non è ancora disponibile, gli sviluppatori stanno facendo progressi. Una delle recenti implementazioni prevede che quando un utente cambia il proprio username, un badge indicherà il cambiamento agli altri partecipanti della chat. Questo vanterà specifiche informative e di sicurezza, mirate a prevenire incidenti di furto d'identità. La versione beta 2.25.4.11 ha già evidenziato segni di questa nuova funzionalità, a conferma che è un argomento in fase di elaborazione.

Scaricare o aggiornare WhatsApp Beta

Per coloro che desiderano provare le novità in anteprima, l'installazione di WhatsApp Beta per Android è il passo da seguire. Gli utenti possono visitare il Google Play Store per scaricare o aggiornare l'applicazione. Chi è interessato a provare le ultime funzionalità in fase di beta testing può unirsi al programma beta o, in alternativa, scaricare i file APK da portali affidabili come APK Mirror. Anche se il programma beta dovesse risultare completo, ci sono sempre possibilità di accedere alle novità manualmente.

In questo modo, gli utenti possono rimanere all'avanguardia nel mondo della messaggistica, avendo la possibilità di utilizzare le funzionalità più recenti e di contribuire al loro perfezionamento attraverso il feedback fornito. Con un futuro ricco di aggiornamenti, WhatsApp continua a garantire un'esperienza utente sempre più interessante e coinvolgente.