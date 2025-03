Novità in arrivo: sblocco con impronta digitale da schermata spenta per tutti i Pixel

Un’attesa novità sta per arrivare sui telefoni Google Pixel, permettendo l’utilizzo della funzione di sblocco con impronta digitale anche a schermo spento. Questa funzionalità, originariamente introdotta nella versione Android 16 DP2, ora è disponibile anche per i modelli precedenti al Pixel 9. Grazie agli sviluppatori di Android, la nuova opzione si prepara a migliorarne ulteriormente l’esperienza d’uso.

Funzionalità di sblocco a schermo spento

Il sistema di sblocco con impronta digitale a schermo spento rappresenta un miglioramento significativo per la serie Pixel. La comodità di accedere rapidamente al telefono senza dover attivare lo schermo sarà apprezzata da molti utenti. In precedenza, i dispositivi Pixel richiedevano che lo schermo fosse acceso affinché il lettore di impronte digitali potesse funzionare. Con l’arrivo di questa nuova opzione, sarà finalmente possibile sbloccare il telefono anche quando la schermata è spenta, identificando l’impronta corretta.

Questa funzionalità si attiva navigando nel menu delle impostazioni: basta andare su Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con rilevamento facciale e impronte digitali > Sblocco con impronta digitale. Qui, nella sezione “quando si utilizza Sblocco con impronta digitale”, gli utenti devono attivare l’interruttore per lo sblocco a schermo spento. Una volta attivata, sarà sufficiente premere sull’area del lettore quando il display è spento per accendere lo schermo e sbloccare il dispositivo.

L’importanza della funzione per l’utenza Pixel

Questo aggiornamento non solamente amplia la funzionalità del lettore di impronte digitali, ma dimostra anche l’impegno di Google nell’ascoltare le richieste dei propri utenti. L’apprensione che circondava la limitazione iniziale alla sola serie Pixel 9 è stata superata con il rilascio della versione beta 3 di Android 16, dove la compatibilità è stata estesa a tutti i modelli Pixel successivi al Pixel 6. La mia esperienza personale con il Pixel 6a conferma la correttezza del funzionamento di questa funzionalità, mentre un tester ha verificato il corretto utilizzo su un Pixel 7 Pro.

Sebbene ci sia la possibilità che Google decida di rimuovere questa nuova opzione prima della versione stabile dell’Android 16, attualmente non sembra esserci alcun motivo per cui ciò avverrebbe. La comunità degli utenti è in attesa di vedere i risvolti finali di questa novità, che potrebbe facilmente semplificare l’interazione quotidiana con i dispositivi.

Le opzioni attuali per l’uso del lettore di impronte digitali

Per coloro che non intendono attendere il rilascio ufficiale dell’Android 16 o non vogliono partecipare al programma beta, l’attivazione del display sempre attivo rimane l’unica alternativa valida per mantenere il lettore di impronte digitali attivo. Questa funzione consente un’interazione più pratica e immediata, anche se non offre tutte le comodità che lo sblocco a schermo spento promette di fornire.

Gli utenti che aspettano questo aggiornamento non dovranno fare altro che pazientare e, in seguito al rollout di Android 16, attivare il toggle per lo sblocco a schermo spento nelle impostazioni di sblocco dell’impronta. Attualmente, questa funzione sarà disabilitata di default, pertanto gli utenti dovranno seguirne i passaggi specifici per attivarla e beneficiare delle sue potenzialità.