Novità in arrivo per macOS 16: anticipazioni sulle funzionalità da aspettarsi al WWDC

Con l’avvicinarsi del WWDC, gli appassionati di tecnologia sono in fermento per le novità che Apple presenterà. macOS 16 promette di portare un nuovo nome ispirato alla California e diverse migliorie in termini di funzionalità. Di seguito, esploriamo quattro caratteristiche che dovrebbero essere annunciate il mese prossimo.

Un design completamente rinnovato

Le voci su un profondo rinnovamento del design si sono intensificate, soprattutto in relazione a iOS 19. Secondo Mark Gurman, Apple sta lavorando su importanti aggiornamenti estetici per diverse piattaforme, incluso il Mac. macOS 16 riceverà modifiche visive che lo allineeranno maggiormente con iOS 19. Questo significa che bottoni, menu e altri elementi dell’interfaccia utente assumeranno uno stile più omogeneo tra Mac, iPhone e iPad. Un design coerente non solo migliora l’esperienza utente, ma crea anche una sensazione di familiarità e continuità per chi utilizza più dispositivi Apple.

Sincronizzazione Wi-Fi intelligente

Accedere a reti Wi-Fi pubbliche è spesso un’esperienza frustrante, specialmente quando si incontra una schermata di login. Queste sono tipicamente associate a configurazioni di rete “captive”, e la situazione diventa ancor più complicata se è necessario effettuare il login separatamente su ogni dispositivo, come iPhone, Mac e iPad. Con l’aggiornamento previsto in macOS 16 e iOS 19, Apple mira a semplificare questo processo. Gli utenti potranno connettersi a una rete Wi-Fi captive su un dispositivo e vedere questa connessione sincronizzata automaticamente anche sugli altri, senza ulteriori passaggi complessi. Questa funzionalità dovrebbe ridurre notevolmente i fastidi legati all’accesso a Internet in mobilità.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Aggiornamenti per Stage Manager 2.0

Sebbene Stage Manager non sia ancora molto utilizzato sui Mac come sugli iPad, Apple ha già lanciato una soluzione per la gestione delle finestre su entrambe le piattaforme. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un ampio rinnovamento per Stage Manager in iPadOS 19. Considerando la storia di Apple con questa funzionalità e l’accento di quest’anno sulla coesione tra le piattaforme, è plausibile che le stesse innovazioni di “Stage Manager 2.0” risulteranno disponibili anche per i Mac. Ci si aspetta che questa evoluzione migliori la produttività e l’interazione degli utenti con le applicazioni su Mac.

Indicatori di movimento del veicolo

Una delle funzionalità innovative di iOS e iPadOS 18 che ha suscitato particolare interesse è rappresentata dagli indicatori di movimento del veicolo. Attraverso ricerche interne, Apple ha scoperto che l’aggiunta di punti animati sullo schermo durante il movimento dell’auto può ridurre il mal d’auto. Apparentemente semplice, questa soluzione ha avuto un impatto positivo sull’esperienza di guida di molti. Con il trasferimento di questa funzione a macOS 16, anche gli utenti Mac potranno beneficiare di questo aggiornamento mentre viaggiano come passeggeri, contribuendo a rendere i lunghi viaggi in auto meno faticosi per chi soffre di chinetosi.

Verso un significativo aggiornamento di macOS 16

Alla luce delle novità sopra descritte e di alcune altre voci di corridoio, inclusi potenziali aggiornamenti a Siri e l’inserimento di nuove opzioni AI di terze parti, macOS 16 si preannuncia come un importante aggiornamento per il sistema operativo del Mac. Mentre il Mac continua a essere una piattaforma consolidata e matura, le attese caratterizzano questo rilascio. I miglioramenti attesi potrebbero cambiare significativamente il modo in cui gli utenti interagiscono con il software Apple, rendendo la loro esperienza più fluida e intuitiva. Cosa sperate di vedere nel nuovo macOS 16? Aspettiamo con interesse le vostre idee.