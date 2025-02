Novità in arrivo per l'app Messaggi di Samsung: editing e cancellazione automatica degli OTP

Samsung ha recentemente lanciato aggiornamenti significativi per la sua app Messaggi, introducendo nuove funzionalità che potrebbero cambiare l'esperienza degli utenti. La possibilità di modificare i messaggi inviati e la cancellazione automatica dei codici OTP sono solo alcune delle novità che accompagnano il lancio della serie Galaxy S25. Qui di seguito vi presentiamo nel dettaglio ciò che è emerso.

La strategia di Messaggi di Samsung

Fino ad oggi, gli smartphone Samsung sono stati dotati di due applicazioni per la messaggistica: Samsung Messaggi e Google Messaggi. Tuttavia, con il recente lancio della serie Galaxy S25, Samsung ha deciso di non preinstallare più la propria app Messaggi, segnalando così un importante cambiamento nella sua strategia. Nonostante la dichiarazione precedente della compagnia riguardo al progressivo ritiro della propria app, gli aggiornamenti recenti suggeriscono che Samsung Messaggi è ancora attivo e in fase di sviluppo.

Nei giorni scorsi, infatti, diverse segnalazioni hanno confermato che, nonostante l'app non sia preinstallata, è possibile scaricarla direttamente dallo store della compagnia. Anche dopo l’annuncio di voler "migrare tutti i servizi a Google Messaggi", gli utenti hanno notato che il supporto RCS rimane attivo sull'app. Questo fa supporre che nonostante le comunicazioni ufficiali, Samsung Messaggi non sia effettivamente in fase di dismissione.

Nuove funzionalità di editing dei messaggi

Una delle novità più attese è la possibilità di modificare i messaggi già inviati. Questa funzione permette di correggere eventuali errori o di editare il contenuto di un messaggio con estrema facilità. Per modificare un messaggio inviato ad un dispositivo Galaxy che utilizza One UI 7, basta tenere premuto sul messaggio, selezionare l'opzione di modifica, apportare le modifiche necessarie e inviare nuovamente il messaggio. Una volta effettuate, le modifiche sono contrassegnate e la cronologia delle edizioni può essere consultata toccando l'indicatore di modifica.

Tuttavia, questa funzionalità è limitata agli utenti che possiedono la versione più recente di One UI 7 e vale solo per i messaggi inviati tramite RCS, non tramite SMS, visto che il primo standard prevede la possibilità di editing. L’ammontare di volte in cui si può modificare un messaggio è fissato a tre modifiche per ogni messaggio entro 15 minuti dall'invio.

La cancellazione automatica degli OTP

L'altra funzionalità introdotta è la cancellazione automatica dei messaggi contenenti OTP , utilizzati prevalentemente per l'autenticazione a due fattori. Quando abilitata, questa funzione permette ai messaggi contenenti codici OTP di essere spostati nel cestino dopo 24 ore dall'invio e rimossi definitivamente dopo 30 giorni. Abilitare questa funzione è semplice: occorre accedere al menu a tre punti all'interno dell'app, selezionare Impostazioni avanzate e attivare l'opzione "Cancellazione automatica dei messaggi OTP".

Tuttavia, è importante notare che non tutte le varianti del Galaxy S25 presentano entrambe le novità. Ad esempio, nella versione statunitense del Galaxy S25 Ultra ancora non era presente la funzionalità di modifica dei messaggi. In base a test condotti in laboratorio, la funzione di cancellazione automatica era invece disponibile sulle unità coreane che utilizzavano la versione 16.0.01.22 dell'app.

Verifica delle nuove funzioni

Attualmente l'interesse tra gli utenti è alto e ci si aspetta una rapida diffusione delle nuove funzioni. Se siete in possesso di un Galaxy S25 e avete scaricato l'ultima versione di Samsung Messaggi, è invitato a farci sapere se la funzionalità di editing stia funzionando correttamente. Con l'aumento dell'utilizzo delle app di messaggistica, queste novità potrebbero rivelarsi fondamentali per migliorare la comunicazione tra i dispositivi Galaxy.

Tanto entusiasmo circonda queste implementazioni e se doveste avere altre segnalazioni, vi invitiamo a contattarci. La comunità attorno a Samsung Messaggi è in continua espansione e le innovazioni portate dall'azienda sono sempre seguite con curiosità.