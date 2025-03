Novità in arrivo per gli amanti dei giradischi Victrola: aggiornamenti che trasformano l’esperienza musicale

Gli appassionati di musica e giradischi di alta qualità possono esultare. Victrola, un marchio noto nel settore della musica analogica, ha annunciato un'importante novità per i modelli compatibili con il sistema Sonos. Questo aggiornamento preannuncia una maggiore versatilità dei giradischi, rendendoli più funzionali e in linea con le esigenze dei musicofili moderni.

L’aggiornamento tanto atteso

Victrola sta preparando un flusso di aggiornamenti per il suo comparto high-end. I modelli contrassegnati dal marchio “Works with Sonos” saranno ottimizzati per includere non solo il Bluetooth, ma anche l’Universal Plug and Play e la possibilità di streaming hi-fi tramite Roon. Queste novità rappresentano un significativo miglioramento delle capacità di streaming dei giradischi, con particolare riguardo per i modelli Stream Carbon, Pearl e Onyx. Contestualmente, il giradischi ultra-premium Sapphire ha già ricevuto l’aggiornamento.

Gli utenti non dovranno affrontare complessità durante l’installazione; il processo avverrà automaticamente. Una volta completato, le nuove opzioni saranno accessibili nella sezione dell’app che, in precedenza, permetteva solo la selezione di un altoparlante Sonos di default. Questo cambiamento rende l'esperienza utente più fluida e intuitiva.

Deluse le aspettative di alcuni utenti

Tuttavia, non tutti i possessori di giradischi Victrola possono festeggiare questa novità. Gli utenti dei modelli privi del marchio “Works with Sonos” non riceveranno l'aggiornamento, pur avendo a disposizione componenti che potrebbero supportare le nuove funzioni. Questa esclusione ha creato qualche malcontento fra coloro che possiedono giradischi di alta gamma ma non compatibili con il sistema Sonos.

Scott Hagen, rappresentante di Victrola, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo l’aggiornamento, sottolineando l'importanza di unire il calore del vinile alla comodità dell'audio wireless. Secondo Hagen, i giradischi Victrola Stream si sono sempre distinti per la loro compatibilità con gli utenti Sonos e ora, con queste nuove funzionalità, mirano a semplificare ulteriormente l’esperienza di streaming, aprendo le porte a un numero maggiore di sistemi audio.

Un futuro musicale più flessibile

In definitiva, l'aggiornamento previsto per i giradischi Victrola rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio e per tutti i suoi sostenitori. La capacità di streammare musica in modalità wireless, senza la necessità di sacrificare la qualità del suono, amplifica le opzioni di fruizione dei contenuti musicali. La fusione tra la tradizione del vinile e le tecnologie più recenti offre un'opportunità per i musicofili di godere della loro collezione in modi innovativi, senza compromessi.