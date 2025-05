Novità in arrivo: Apple Intelligence 2.0 promette aggiornamenti sorprendenti per gli utenti iPhone

Con l’avanzare del 2025, Apple si prepara a rilasciare una nuova ondata di aggiornamenti per il proprio sistema di intelligenza artificiale, presentato l’anno scorso come Apple Intelligence. Le previsioni sul futuro di Siri e l’integrazione di nuove funzionalità di AI nei dispositivi iOS stanno alimentando l’attesa tra gli appassionati della tecnologia. Ecco cosa dovremmo aspettarci dagli sviluppi futuri di Apple.

Un anno di aggiornamenti per Siri

Negli ultimi anni, Siri ha fatto registrare una certa stagnazione, ma ora si profilano all’orizzonte novità promettenti. Tra i primi aggiornamenti attesi, Apple ha previsto tre nuove funzionalità già annunciate lo scorso anno, che dovrebbero approdare con l’aggiornamento iOS 18, rimandato a questo autunno:

Supporto al contesto personale

Consapevolezza dello schermo

Centinaia di nuove azioni, sia all’interno delle app che tra diverse applicazioni.

Un ulteriore significativo cambiamento che si prevede possa arrivare è il cosiddetto “LLM Siri”, come riportato da Mark Gurman. Questo aggiornamento consentirà a Siri di interagire in modo più naturale, avvicinandosi ai modelli di interazione di ChatGPT e Gemini di Google. L’implementazione di App Intents permetterà un controllo più preciso delle applicazioni di terze parti e offrirà funzionalità di scrittura e sintesi del testo grazie all’integrazione con Apple Intelligence.

Secondo le informazioni diffuse, il lancio di LLM Siri è previsto per la primavera del 2026 con iOS 19.4, ma gli recenti cambiamenti nei vertici aziendali di Apple potrebbero influire su queste tempistiche.

Integrazione di modelli AI di terze parti

Anche se gli aggiornamenti programmati per Siri si rivelassero un successo, l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale di terze parti all’interno di iOS potrebbe apportare ulteriore valore all’ecosistema Apple. L’integrazione di ChatGPT in iOS 18 ha già dimostrato di essere un’ottima aggiunta, e ci sono piani in corso per ulteriori opzioni.

Sundar Pichai, CEO di Google, ha espresso ottimismo riguardo a una possibile integrazione del modello Gemini in iOS 19. Tim Cook avrebbe confermato che ci saranno più nuove opzioni disponibili, con la possibilità che figure come Perplexity possano figurare tra queste.

Espansione delle funzionalità AI in più app

Negli ultimi mesi, Apple ha introdotto una serie di diverse funzionalità di intelligenza artificiale, e sembra che con iOS 19 queste tecnologie possano essere ampliate all’interno dell’intera esperienza dell’iPhone. Mark Gurman ha segnalato che, anche se alcune nuove funzionalità “rivoluzionarie” potrebbero non essere pronte, Apple ha intenzione di presentare piani per estendere le attuali capacità a più applicazioni.

Ad esempio, precedenti versioni del codice di iOS 18 contenevano riferimenti a un’integrazione denominata Image Playground nella app Musica, pensata per generare artwork per le playlist. Pur non avendo ricevuto notizie specifiche su altre nuove funzionalità AI in arrivo, la curiosità per le prossime innovazioni di Apple rimane alta.

Prospettive su Apple Intelligence 2.0

Durante l’evento WWDC dello scorso anno, Apple aveva introdotto molte funzionalità legate all’intelligenza artificiale, che sono state distribuite attraverso diversi aggiornamenti di iOS 18. Alcuni di questi aggiornamenti, però, hanno subìto ritardi e verranno implementati in iOS 19. La comunità Apple attende con trepidazione di scoprire se la società adotterà una strategia simile per i prossimi upgrade di Apple Intelligence.

Sarà interessante scoprire se Apple presenterà Apple Intelligence 2.0 in un’unica soluzione o se adotterà un approccio più prudente, annunciando solo le novità in arrivo per l’autunno. Tuttavia, i tempi di attesa per le novità si stanno facendo brevi e le aspettative sono alte tra gli utenti e gli esperti del settore.

Per sapere quali altre sorprese Apple ha in serbo, non resta altro che restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.