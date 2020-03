Novità in arrivo per i Google Pixel: spicca la programmazione della Dark Mode

Google sta proseguendo nel rilasciare regolarmente nuove funzionalità in un singolo aggiornamento per i telefoni Pixel, evitando così l’implementazione delle funzioni in più update.

Secondo quanto riferito, l’aggiornamento previsto per questo mese di marzo porterà in dote una serie di novità che gli utenti dei Google Pixel attendevano da tempo. L’aspetto più interessante sembra essere quello che riguarda la programmazione della modalità oscura, la funzione Cards e Passes, le gesture play/pause per la Motion Sense e il rilevamento degli incidenti automobilistici.

Questi dettagli sono stati rivelati non appena l’app Pixel Tips è stata decompilata e è stato trovato il mese in cui si verificherà il rilascio, che consentirà ai telefoni del gigante di Mountain View di ricevere queste funzionalità.

Il file denominato “tips_sw_202003a.json” è stato elencato nell’app Pixel Tips aggiornata con quattro nuove funzionalità. La programmazione della modalità oscura, disponibile nella Developer Preview di Android 11, permetterà agli utenti di pianificare con estrema precisione l’attivazione della Dark Mode. Il sito 9to5google afferma inoltre che tutti i telefoni Pixel con Android 10 avranno questa funzione.

La funzione Cards & Passes è stata trovata in una stringa correlata a “tips_powerkey_features”. Si tratta di una funzionalità che renderà accessibili le carte nel portafoglio Google Pay tramite il menu del tasto di accensione.

La gesture Play/Pause di Motion Sense, come suggerisce il nome, consentirà agli utenti di riprodurre e mettere in pausa il contenuto utilizzando un gesto di “air tap”. Infine, l’ultima funzione individuata nell’app è stata “tips_carcrash”, che riguarda l’app di sicurezza personale capace di rilevare incidenti stradali. La funzionalità verrà implementata anche sui dispositivi Google Pixel meno recenti, ed è certamente un’ottima notizia per i possessori di questi smartphone.

Il precedente rilascio di funzionalità per i dispositivi Pixel 4 era avvenuto a dicembre dello scorso anno, con il miglioramento del riconoscimento facciale su entrambi i telefoni.

Fonte Gadgets360