Novità e miglioramenti in iOS 18.4 beta: ecco cosa c'è di nuovo

La nuova versione beta di iOS 18.4 ha fatto il suo ingresso nella settimana, portando con sé diversi cambiamenti e aggiornamenti nel design. Anche se non si tratta dell'atteso potenziamento di Apple Intelligence, molte delle novità sono promettenti. Queste funzionalità potrebbero risultare interessanti per chi possiede già un iPhone, rendendo l'esperienza complessiva più gradevole e fluida. Andiamo a scoprire cosa ha da offrire questa beta.

Le novità principali di iOS 18.4 beta 1

Tra le più attese novità di questo aggiornamento troviamo Priority Notifications, una funzione che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare le notifiche più urgenti e metterle in evidenza. Questa funzione non è attivata di default, ma è possibile abilitarla in modo semplice attraverso il percorso Impostazioni > Notifiche > Prioritizza Notifiche. Con questa aggiunta, gli utenti possono gestire meglio le notifiche, assicurandosi di non perdere messaggi e aggiornamenti importanti.

Anche il Genmoji, l'icona della tastiera emoji, ha ricevuto un restyling. La vecchia faccina multicolore è stata sostituita con la semplice etichetta "Genmoji", per rendere chiaro dove gli utenti possono esplorare questa funzionalità di personalizzazione delle emoji. Ma non è tutto: il Centro di Controllo presenta un nuovo selettore per passare tra le modalità di Focus e un’animazione aggiornata per regolare il volume. È stato implementato un indicatore di segnale cellulare che mostra visivamente la potenza del segnale tramite barre.

Aggiornamenti per Image Playground e Apple News Plus

Quest'aggiornamento porta con sé anche dei cambiamenti per Image Playground, introducendo un nuovo stile "Sketch" che offre un look disegnato ai propri scatti, accanto agli stili di animazione e illustrazione già presenti. Questa funzione, apparsa per la prima volta con iOS 18.2, ha come obiettivo quello di competere con i migliori generatori di immagini basati su intelligenza artificiale. La sensazione di consentire agli utenti di adattare le proprie immagini con un tocco artistico rappresenta un notevole passo in avanti nel campo della creatività digitale.

Per gli appassionati di cucina, la beta di iOS 18.4 introduce una nuova sezione di Apple News Plus dedicata al cibo, che offrirà “decine di migliaia di ricette” e una selezione di articoli riguardanti ristoranti, alimentazione sana e utensili da cucina. Questa iniziativa, promossa da importanti editori del settore come Allrecipes e Bon Appétit, garantirà accesso a contenuti di alta qualità sia per gli abbonati sia per coloro che non pagano il servizio.

Aggiornamenti e personalizzazioni per Siri e le app predefinite

Negli ultimi rumors si parlava di un grande aggiornamento per Siri, ma la prima beta di iOS 18.4 introduce solo due nuove voci australiane. Tuttavia, il supporto per l'intelligenza artificiale di Apple è espanso, aggiungendo nuove lingue come francese, tedesco, italiano e spagnolo, insieme all'inglese localizzato per Singapore e India. Questa diversificazione linguistica migliorerà l’accessibilità per gli utenti di diversa provenienza.

Per rendere l'esperienza utente ancora più fluida, è stata aggiunta la possibilità di impostare un'app predefinita per la traduzione. A chi vive nell'Unione Europea poi, è consentito di scegliere anche un’app di navigazione predefinita. A questo si aggiungono aggiornamenti nelle impostazioni di Apple Maps, che ora consentono di selezionare la lingua preferita per la navigazione.

Funzionalità aggiuntive per CarPlay e nuovi widget

Nel contesto di CarPlay, vi sono aggiornamenti significativi che includono una nuova fila di icone per le app sulla schermata Home, anche se questa modifica è applicabile solo a determinati modelli di veicoli. Inoltre, sono stati introdotti nuovi widget per le Biblioteche e i Programmi, facilitando l'accesso ai podcast. Il widget della libreria mostra i contenuti salvati, mentre quello dei programmi presenta le trasmissioni a cui l’utente è già abbonato. Questi widget possono essere facilmente aggiunti alla schermata principale di iPhone e iPad.

Apple ha anche semplificato l'interazione con l'app Mail, che ora offre categorie di pagamento più organizzate per le email. Le email personali e di natura urgente vengono automaticamente archiviate sotto “Primair” mentre le newsletter vanno in “Aggiornamenti”, i coupon in “Promozioni” e le ricevute in “Transazioni”.

È possibile scaricare la nuova versione software accedendo a Impostazioni, Generale e poi Aggiornamento Software. Se non si visualizza subito il pulsante di aggiornamento a iOS 18.4, è sufficiente un semplice refresh della pagina. La versione definitiva di iOS 18.4 è prevista per il lancio entro aprile, promettendo molte novità che sapranno intrigare e soddisfare gli utenti.