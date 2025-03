Novità e miglioramenti dell’intelligenza artificiale in iOS 18.4: tutto quello che devi sapere

Con il costante sviluppo delle tecnologie, anche Apple non rinuncia a implementare nuove funzionalità per i suoi dispositivi. La prossima versione software, iOS 18.4, introduce sei aggiornamenti che potenziano ulteriormente l’intelligenza artificiale sugli iPhone. Ecco le principali novità di questo aggiornamento.

Notifiche prioritarie: un nuovo modo di gestire gli avvisi

Una delle funzionalità più apprezzate dell’intelligenza artificiale di Apple è certamente il riepilogo delle notifiche. Con l’arrivo di iOS 18.4, viene introdotta una novità che migliora ulteriormente l’esperienza: le notifiche prioritarie. Questa funzionalità prevede un sistema di visualizzazione delle notifiche diviso in due livelli di importanza.

Quando l’intelligenza artificiale riconosce un avviso particolarmente significativo, lo colloca in un’area apposita, risaltando quindi l’importanza dell’informazione. Le notifiche di minor rilievo, pur essendo ancora visibili, verranno posizionate in un’altra sezione, perdendo così un po’ della loro evidenza visiva. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di attivare o disattivare questa funzione non solo a livello generale, ma anche specificamente per ogni singola applicazione, garantendo così un controllo personalizzato delle notifiche più rilevanti.

Espansione dell’intelligenza visiva: novità e accessibilità

L’intelligenza visiva ha debuttato come caratteristica esclusiva per iPhone 16. Fino a questo momento, gli utenti del modello iPhone 15 Pro e Pro Max non avevano avuto accesso a questa funzionalità. Con iOS 18.4, però, il panorama cambia. Anche chi possiede un iPhone 15 Pro potrà sfruttare l’intelligenza visiva, anche senza i pulsanti dedicati al controllo della fotocamera.

Questa novità è resa possibile grazie all’inserimento di un nuovo pulsante nel Centro di controllo, che può essere anche assegnato al Pulsante d’azione del dispositivo oppure ai controlli sulla schermata di blocco. Questo consente un accesso immediato e pratico alla funzionalità.

Aggiornamenti per l’image playground: nuovi stili di creazione

L’app Image Playground, lanciata precedentemente in iOS 18.2, ha aggiunto recentemente un nuovo stile di creazione di immagini. Inizialmente, gli utenti potevano scegliere tra due opzioni: Animazione e Illustrazione. Ora, con l’aggiornamento a iOS 18.4, arriva anche il terzo stile, il Disegno a matita. Questo permette agli utenti di arricchire le loro creazioni artistiche con un design che ricorda il tratto di una matita, amplificando ulteriormente le possibilità creative offerte da questa app.

Sintesi delle recensioni nell’app store: un vantaggio per gli utenti

Un altro importante miglioramento riguarda il modo in cui vengono gestite le recensioni degli utenti nell’App Store. Attraverso l’intelligenza artificiale, iOS 18.4 introduce la funzione di sintesi delle recensioni, rendendo più semplice per gli utenti farsi un’idea generale del feedback su app e giochi. Seppur sarà sempre possibile consultare le recensioni complete scritte dai clienti, ora basterà leggere le sintesi AI per ottenere una rapida panoramica delle opinioni espresse.

Nuove lingue per l’intelligenza artificiale: maggiore accessibilità

Uno dei limiti maggiori iniziali dell’intelligenza artificiale di Apple era l’esclusività della lingua inglese. Con l’arrivo di iOS 18.4, la situazione si amplia notevolmente: otto nuove lingue vengono ora supportate, tra cui Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese , Spagnolo, Giapponese, Coreano e Cinese semplificato. Anche gli utenti di India e Singapore possono ora usufruire di versioni localizzate in inglese, ampliando quindi la portata delle funzionalità dell’intelligenza artificiale in diverse regioni del mondo.

Apple e l’intelligenza artificiale nell’unione europea: un passo importante

Un’importante novità di iOS 18.4 riguarda l’introduzione del supporto all’intelligenza artificiale anche nell’Unione Europea. In precedenza, questa funzionalità era disponibile solo su Mac. Con il nuovo aggiornamento, anche i possessori di iPhone e iPad nell’EU possono ora beneficiare delle potenzialità offerte. Questo rappresenta una significativa espansione per Apple, rispondendo così a una domanda crescente da parte degli utenti nell’area.

L’introduzione di queste nuove funzionalità conferma il costante impegno di Apple nel migliorare l’esperienza dei propri utenti. Mentre i programmatori e gli sviluppatori stanno ancora lavorando su aggiornamenti più sostanziali, l’attesa cresce per il WWDC 2025, dove potrebbero arrivare ulteriori sorprese per gli appassionati dell’ecosistema Apple.