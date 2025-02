Novità e funzionalità di iOS 18.4 Beta 1: tutto ciò che c'è da sapere

Nel mondo della tecnologia, l'attesa per le nuove versioni software è un momento di grande fermento e curiosità. Gli sviluppatori e gli utenti appassionati seguono da vicino gli aggiornamenti rilasciati da Apple, soprattutto per quella che è l'ultima versione beta di iOS, cioè iOS 18.4. Questa nuova release porta con sé una serie di novità, sia per gli sviluppatori che per gli utenti comuni, permettendo di testare nuove funzionalità e miglioramenti.

Come partecipare al iOS 18.4 Beta Program

Per chi desidera entrare a far parte del iOS 18.4 Beta Program, le procedure sono piuttosto semplici. Gli utenti possono recarsi nelle impostazioni del proprio dispositivo, selezionare "Generali" e accedere a "Aggiornamento Software". Se vedono il prompt per l'aggiornamento, possono procedere con l'installazione. In assenza di questo messaggio, è consigliabile toccare "Aggiornamento Software" e poi selezionare "Beta per sviluppatori" nella parte superiore dello schermo. È fondamentale assicurarsi che il telefono sia attivato sulla versione 18.4 Developer Beta, tornando indietro nella schermata principale e seguendo le indicazioni fornite.

Una notizia interessante è che Apple ha rimosso le spese che precedentemente occorrevano per iscriversi come sviluppatore, rendendo così accessibile il programma a un pubblico più vasto. Questo passaggio è particolarmente rilevante per gli utenti che vogliono essere i primi a testare le novità.

Nuove funzionalità tra cui la selezione dell’app di traduzione predefinita

Con l'arrivo di iOS 18.4 Beta 1, una delle nuove funzionalità più attese è la possibilità di selezionare un'app di traduzione predefinita diversa da Apple Translate. Tuttavia, gli utenti negli Stati Uniti dovranno attendere la versione stabile di iOS 18.4, poiché questa funzione non sarà disponibile finché non ci sarà il rilascio finale.

Attualmente, i possessori di iPhone negli Stati Uniti possono configurare le loro app predefinite per vari scopi, come email, messaggistica e navigazione. Questa personalizzazione offre maggiore libertà nell'utilizzo del proprio dispositivo. Mentre gli utenti europei hanno già la possibilità di scegliere un'app di navigazione predefinita, ancora non è chiaro se gli utenti negli USA beneficeranno di questa funzionalità in futuro.

Aggiornamenti nell'immagine e nelle animazioni

iOS 18.4 Beta 1 introduce significative novità anche nel campo delle animazioni e delle immagini. Un aspetto curioso è l'aggiornamento nella sezione delle animazioni, che ora exagera alcune caratteristiche, rendendo alcuni elementi, come i semafori, simili a immagini di cartoni animati o videogiochi. Un'altra aggiunta è la nuova funzionalità "Image Playground", che ora offre tre stili di creazione: Animazione, Illustrazione e Schizzo. Questo permette agli utenti di visualizzare immagini in modi differenti, rendendo l’esperienza più interattiva e divertente.

Ad esempio, l'opzione di illustrazione fa sì che le immagini appaiano come se fossero uscite da un libro per bambini, con un'attenzione particolare alla prospettiva. I nuovi aggiornamenti rappresentano un passo avanti nell'integrazione visiva della piattaforma, rendendola più dinamica e coinvolgente.

Priorità nelle notifiche e nuova musica ambientale

Un'altra novità di iOS 18.4 Beta 1 riguarda la gestione delle notifiche. Infatti, la funzione "Notifiche Prioritarie" visualizza in primo piano le notifiche più importanti sulla schermata di blocco. Per attivarla, gli utenti devono andare su "Impostazioni", poi "Notifiche" e attivare "Prioritizza Notifiche".

In aggiunta, è stata implementata un'opzione di Musica Ambientale, accessibile dal Centro di Controllo, che presenta quattro categorie sonore: Sonno, Relax, Produttività e Benessere. Ogni categoria può essere aggiunta singolarmente, offrendo così la possibilità di personalizzare l'esperienza sonora in base al momento della giornata.

Aggiornamenti per la privacy e il controllo della cellulari

iOS 18.4 Beta 1 non si limita solo a migliorare l'interfaccia utente, ma introduce anche funzionalità importanti in tema di privacy. Le iconcine di privacy, che si attivano quando la fotocamera o il microfono sono in uso, ora si distinguono meglio su uno sfondo scuro, rendendo più immediato il controllo dell'utilizzo delle funzionalità sensibili del dispositivo.

Inoltre, gli utenti possono finalmente vedere la potenza del segnale di rete in tempo reale attraverso una nuova casella nel Centro di Controllo. Questo tipo di aggiornamenti rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e tutela dei dati personali degli utenti, migliorando l’esperienza complessiva con i dispositivi Apple.

In questo particolare momento di evoluzione tecnologica, iOS 18.4 Beta 1 si preannuncia come un aggiornamento significativo che va a rafforzare ulteriormente la prima esperienza utente. Con l'introduzione di nuove funzionalità e miglioramenti prettamente focalizzati sulle preferenze personali, gli utenti non possono fare altro che attendere la versione finale, che promette di arricchire e semplificare l'interazione con il proprio iPhone.