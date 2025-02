Novità e aggiornamenti nella beta di iOS 18.4: ecco cosa riserva Apple agli sviluppatori

La nuova beta di iOS 18.4, appena rilasciata da Apple per gli sviluppatori, porta con sé alcune novità interessanti, anche se mancano alcune delle funzionalità più attese legate a Apple Intelligence. Gli utenti possono prepararsi a scoprire le nuove opzioni e miglioramenti che caratterizzeranno questa versione. Ecco i dettagli principali delle novità in arrivo.

Notifiche prioritarie: una funzione da non perdere

Una delle novità più significative di iOS 18.4 è rappresentata dalle Notifiche Prioritarie, pensate per evidenziare i messaggi più importanti. Questa funzionalità, disattivata per impostazione predefinita, può essere attivata tramite le Impostazioni: basta navigare in Impostazioni > Notifiche > Priorità Notifiche e attivare l'interruttore. Una volta attivata, Apple Intelligence mostrerà le notifiche di rilevanza in una sezione dedicata dello Schermo di Blocco, rendendo più semplice tenere sotto controllo gli avvisi cruciali.

Innovazioni nel garage di immagini

La funzione Image Playground ora aggiunge uno stile Schizzo, una novità che si somma agli stili Animation e Illustration. In precedenza, lo stile Schizzo era riservato a Image Wand. Adesso, gli utenti possono utilizzare questo terzo stile anche in Image Playground, semplicemente cliccando sul pulsante "+" all'interno dell’app. Apple ha approfittato del rilascio di questa beta per sostituire anche il tema "Festività Invernali" con uno nuovo dedicato alla Primavera, arricchendo così l’esperienza creativa degli utenti.

Lingue di Apple Intelligence: espansione globale

Con iOS 18.4, Apple Intelligence ora supporta una varietà più ampia di lingue, che include Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese , Spagnolo, Giapponese, Coreano e Cinese . Ci sono anche versioni localizzate dell'Inglese per Singapore e India, rendendo il sistema più accessibile a un pubblico internazionale.

Novità per Apple News+: sezione food

Gli abbonati a Apple News+ troveranno una nuova sezione dedicata al cibo in iOS 18.4 e iPadOS 18.4. Questo capitolo include decine di migliaia di ricette, storie su ristoranti, suggerimenti per un’alimentazione sana e tutto ciò che concerne il mondo della cucina. I contenuti provengono da editori di food rinomati come Allrecipes, Bon Appétit e Good Food. Gli editor di Apple News cureranno le storie legate al cibo, includendo una sezione apposita per il Catalogo Ricette, dove nuove ricette verranno aggiunte frequentemente. Una modalità dedicata in cucina fornisce istruzioni passo passo, permettendo di salvare le ricette preferite per un accesso offline veloce e semplice.

Musica ambientale nel control center

Il rilascio di iOS 18.4 include un'opzione di Musica Ambientale che può essere integrata nel Control Center. Sono disponibili quattro categorie sonore: Sonno, Relax, Produttività e Benessere. Ogni categoria può essere aggiunta singolarmente al Control Center e, toccando una di esse, viene riprodotta una selezione casuale di suoni o brani musicali correlati a quel tema. Pur non potendo scegliere cosa ascoltare direttamente dal Control Center, gli utenti hanno la possibilità di controllare la riproduzione tramite il widget Now Playing.

Aggiornamenti per l'app Mail in iPadOS 18.4

L'app Mail su iPadOS 18.4 presenta una nuova interfaccia di categorizzazione delle email. Le comunicazioni in arrivo vengono organizzate in sezioni distinte, con le email più importanti collocate nella categoria Primaria, mentre altre vengono suddivise in ordine di urgenza, come ordini di prodotti, newsletter e notifiche sociali. Questa funzionalità era già stata introdotta nel precedente aggiornamento per iPhone con iOS 18.2.

Indicazioni di privacy: maggiore visibilità

iOS 18.4 ha migliorato la visibilità degli indicatori di privacy, spostando i piccoli punti di avviso presenti nella barra del menu dell'iPhone, che segnalano l'uso della telecamera o del microfono, verso sinistra. Questi punti ora si vedono molto meglio grazie a uno sfondo nero, rendendo più evidente agli utenti quando le loro informazioni sono in uso.

Novità per Siri e il linguaggio Emoj

Ci sono due nuove voce australiane per l'assistente virtuale Siri, mentre l'icona per il Genmoji nella tastiera emoji è stata rinnovata per indicare in modo più chiaro la possibilità di creare un personaggio Genmoji.

Aggiornamenti per Apple Maps e Podcast

Nelle Impostazioni di Apple Maps è stata introdotta una nuova opzione per impostare una lingua preferita. Sul fronte dei Podcast, gli utenti possono ora aggiungere widget dedicati alla Libreria e ai Programmi sulla schermata Home di iPhone o iPad. Allo stesso modo, accedendo all'app Podcast e toccando l'immagine del profilo, si trovano nuove opzioni relative alle Impostazioni e alle Notifiche.

Maggiori controlli per CarPlay e altre funzioni

Alcuni utenti di CarPlay possono notare una terza fila di icone nella schermata Home, mentre nella sezione Impostazioni è stata anche introdotta l'opzione per impostare un'app di Traduzione diversa come predefinita. L’animazione di uscita dal Centro Notifiche è stata ottimizzata per una maggiore fluidità.

Supporto “My Number Card” in Wallet

Una delle caratteristiche più attese riguarda l'integrazione della "My Number Card" giapponese nel Wallet. Apple ha annunciato di lavorare su questo supporto già lo scorso anno, promettendo attivazioni entro la primavera del 2025. Con oltre 100 milioni di residenti giapponesi in possesso di queste carte, la funzionalità potrebbe rivoluzionare l'accesso a servizi digitali.

Dettagli sulle nuove emojis e sulla data di lancio

Sebbene la beta attuale non introduca nuove emoji, è emerso che una futura versione di iOS 18.4 prevede l'aggiunta di nuovi caratteri, come la borsa sotto gli occhi, una foglia senza rami e una zappa. Apple prevede di rendere disponibile iOS 18.4 al pubblico nel mese di aprile 2025, promettendo così un aggiornamento che, ancora una volta, si preannuncia ricco di novità e miglioramenti per gli utenti.