Novità di One UI 7 su Samsung Galaxy S25: Attenuazione Lux e Opzioni di Risparmio Energetico

Con l'arrivo stabile della One UI 7 sui modelli Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, emergono interessanti aggiornamenti, che ampliano le funzionalità del sistema operativo. Tra le novità si segnalano miglioramenti riguardanti l'intelligenza artificiale integrata e l'aggiunta di un'opzione per regolare la visibilità dello schermo in modalità risparmio energetico, un aspetto fondamentale per l'usabilità quotidiana degli utenti.

Le opzioni di risparmio energetico e le novità di luminosità

La versione precedente della One UI, 6.1, già offriva diverse possibilità di personalizzazione riguardo al consumo energetico del dispositivo. Gli utenti avevano la possibilità di attivare o disattivare funzioni come l'Always-On Display, ridurre la velocità della CPU al 70%, abbassare la luminosità al 10%, disabilitare il 5G e limitare l'uso di alcune applicazioni. Inoltre, la versione 6.1 introduceva restrizioni sull'uso della rete in background, per garantire una maggiore durata della batteria.

Tuttavia, un punto di debolezza del sistema precedente riguardava l'attenuazione automatica della luminosità quando la batteria raggiungeva livelli critici. Questa funzione, sebbene utile per la conservazione dell'energia, spesso risultava eccessivamente drastica, rendendo difficile la lettura dello schermo, specialmente in ambienti luminosi. Molti utenti hanno espresso la volontà di poter mantenere una luminosità maggiore, anche a scapito di una dura autonomia.

Con l'introduzione della One UI 7 e di Android 15, Samsung ha finalmente ascoltato le richieste degli utenti. Infatti, è stata inserita una nuova opzione delle impostazioni chiamata "Attenuazione automatica schermo", che consente di disattivare la riduzione di luminosità quando la batteria scende al 5%. Questa funzionalità è accessibile nel menu "Impostazioni > Batteria", permettendo un maggior controllo da parte degli utenti sull'uso energetico del proprio dispositivo.

Monitoraggio della batteria e nuove funzionalità

Un altro aspetto interessante della One UI 7 è rappresentato dalle nuove informazioni disponibili relative allo stato della batteria. La serie Galaxy S25 consente ora agli utenti di visualizzare dettagli come la salute della batteria in percentuale, il conteggio totale dei cicli di ricarica, la data di fabbricazione del dispositivo e quella del primo utilizzo. Queste informazioni possono rivelarsi estremamente utili per un monitoraggio accurato e una gestione consapevole della durata della batteria.

Attualmente, queste funzionalità non sono ancora presenti nella beta di Galaxy S24, ma si prevede che vengano introdotte con un aggiornamento a breve termine. Tale aggiornamento è molto atteso, considerando quanto gli utenti della serie S24 siano interessati a tali migliorie.

Attesa per il rollout dell'aggiornamento

Al momento, la One UI 7 è disponibile esclusivamente per la serie Samsung Galaxy S25. Tuttavia, ci si aspetta che l'aggiornamento per la serie Galaxy S24 avvenga presto. Samsung ha accennato a un rollout previsto durante il primo trimestre del 2025. Le ultime settimane sembrano aver riservato un silenzio significativo, il che potrebbe indicare che la casa sudcoreana preferisca riservare una finestra temporale per evidenziare i nuovi modelli prima di procedere con gli aggiornamenti per i dispositivi della generazione precedente.

L'arrivo delle novità di One UI 7 sembra promettente, ed è certo che la community Samsung attende con trepidazione l'arrivo di queste nuove funzionalità, finalmente pronte a migliorare l'esperienza dell'utente quotidiano.