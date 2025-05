Novità di Microsoft: le funzioni AI si espandono in File Explorer e Office

Con l’era dell’intelligenza artificiale sempre più presente nelle applicazioni quotidiane, Microsoft ha recentemente fatto un passo avanti, ampliando le sue funzionalità AI per migliorarne l’usabilità. Le nuove opzioni addirittura consentono di creare riepiloghi e liste in modo semplice, simile a quanto già disponibile sui dispositivi Apple. Questa evoluzione dei software sta cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro documenti, sia su Windows sia su macOS.

Funzioni AI in File Explorer

File Explorer, il file manager di Windows, si appresta ad aggiornarsi con nuove azioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra le offerte più interessanti vi è la capacità di generare riepiloghi istantanei all’interno dei documenti. Questo significa che, per gli utenti che utilizzano strumenti come Microsoft 365, sarà possibile ottimizzare il tempo di lavoro grazie a resoconti veloci e immediati. Inoltre, si prevede che tali funzioni arriveranno anche ai file di Office, offrendo così un’integrazione più fluida tra le app e i documenti.

Le opzioni AI, come la funzione “Ask Copilot”, sono progettate per apparire nel menu contestuale a destra quando si clicca su un file in File Explorer. Non è ancora chiaro se gli utenti avranno la possibilità di disattivare queste funzioni, il che accende il dibattito sull’interazione tra tecnologia e preferenze personali. È evidente che Microsoft sta puntando a una maggiore interattività e utilità in tutte le sue piattaforme.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Espansione delle funzioni su Office e SharePoint

Con l’integrazione delle funzioni AI, Microsoft prevede di espandere notevolmente anche le capacità di Office. Gli utenti di OneDrive e SharePoint troveranno particolarmente vantaggiosa la possibilità di generare riepiloghi di documenti o creare liste attraverso comandi intuitivi. Questo miglioramento, però, sarà accessibile solo a chi possiede un abbonamento commerciale a Microsoft 365 e una licenza Copilot. Gli utenti comuni dovranno attendere prima di poter usufruire di queste innovazioni.

Questa strategia mira a rendere i servizi Microsoft sempre più competitivi nel panorama attuale, dove l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nel miglioramento delle prestazioni e dei risultati. A fidelizzare ulteriormente i clienti ci pensa la prospettiva di funzioni più personalizzabili e di un’interfaccia che possa adattarsi più facilmente alle necessità di lavoro quotidiano.

Nuove sperimentazioni per Windows 11

Microsoft non si arresta qui: sono in corso esperimenti per una nuova disposizione dei widget all’interno del sistema operativo Windows 11. L’intenzione è di migliorare l’organizzazione e la personalizzazione, in modo da rendere questi strumenti non solo più utili, ma anche più accessibili. La differenziazione visiva dei widget potrebbe tradursi in una migliore esperienza utente, rispondendo così a richieste sempre più specifiche da parte degli utenti.

L’applicazione di queste novità è chiaramente rivolta a facilitare il lavoro di chi utilizza Windows come piattaforma principale. Con i recenti sviluppi, Microsoft si posiziona come un attore protagonista nel dominio della tecnologia orientata al potenziamento delle prestazioni lavorative attraverso un uso più integrato dell’intelligenza artificiale.

In sintesi, la transizione verso un ecosistema più intelligente e reattivo rappresenta un passo significativo per Microsoft, che punta tanto alle necessità professionali quanto a una navigazione più intuitiva e fluida nelle operazioni quotidiane.