Novità di iOS 18.4: La prima beta pubblica porta importanti aggiornamenti per iPhone

La recente uscita della prima beta pubblica di iOS 18.4 ha suscitato grande entusiasmo nel mondo della tecnologia. Dopo un lungo intervallo dall’ultima versione, il nuovo aggiornamento introduce una serie di funzionalità significative pensate per migliorare l'esperienza utente degli smartphone Apple. Scopriamo insieme le innovazioni più rilevanti che accompagneranno gli utenti in questa nuova avventura digitale.

Notifiche prioritarie e altre novità legate all'intelligenza artificiale

Il nuovo aggiornamento di iOS 18.4 presenta diversi miglioramenti nel campo dell'intelligenza artificiale di Apple, con quattro principali novità:

Notifiche Prioritarie: Questa funzione, inizialmente disattivata, può essere attivata andando su Impostazioni ⇾ Notifiche ⇾ Priorità Notifiche. Permette di visualizzare in modo prominente gli avvisi più importanti direttamente sulla schermata di blocco, assicurando che non vengano persi messaggi cruciali.

Aggiornamento dell'immagine Playground: L'innovativa piattaforma di generazione di immagini di Apple ora offre una nuova opzione stilistica: Sketch. Questa si aggiunge alle già disponibili Animazione e Illustrazione, ampliando le possibilità creative per gli utenti.

Nuove lingue supportate: Fino ad oggi, l'intelligenza artificiale di Apple era accessibile solo in inglese. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra dieci nuove lingue, rendendo la tecnologia più inclusiva e accessibile a una gamma più ampia di persone.

Intelligenza artificiale nell'UE: Precedentemente, gli utenti europei potevano utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple soltanto sui Mac. Con questa versione, le stesse funzionalità saranno disponibili anche sugli iPhone e gli iPad, aumentando le opzioni per i consumatori nella regione.

Resta da vedere l’aggiornamento di Siri, su cui si nutrono grandi aspettative, ma che al momento non è stato ancora implementato in questa beta.

Espansione delle funzioni di Apple News+ per cucinare e ricette

Un’altra novità interessante di iOS 18.4 è l'ampliamento delle funzionalità di Apple News+, dedicato al mondo della gastronomia. Gli abbonati al servizio troveranno ora un hub dedicato al cibo all'interno dell'app News, culminante in una vasta collezione di “decine di migliaia” di ricette.

Le ricette vengono presentate in una nuova interfaccia di design, pensata per facilitare la lettura e la seguente esecuzione. È un cambio significativo per chi è abituato a cercare ricette online, dove spesso le interruzioni pubblicitarie possono risultare fastidiose. Inoltre, l'integrazione del timer all'interno della ricetta permette di iniziare la misurazione del tempo con un semplice tocco, rendendo l'esperienza di cucina ancora più fluida e organizzata.

Musica ambientale nel centro di controllo e altre novità

Un’ulteriore novità si trova nel Centro di Controllo, dove è stata aggiunta la funzione di Musica Ambientale. Gli utenti possono scegliere tra quattro soundtracks tematici: Chill, Produttività, Sonno e Benessere. Ogni opzione è associata a una playlist predefinita di Apple Music, ma è possibile modificare questa selezione per personalizzare l’esperienza musicale.

In aggiunta, questa capacità di configurazione non si limita al Centro di Controllo, ma può essere integrata anche nel pulsante di azione dell’iPhone o direttamente sulla schermata di blocco. Questo offre agli utenti opportunità di personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo.

Le altre funzionalità di iOS 18.4

Molti altri miglioramenti interessanti si nascondono nel nuovo aggiornamento di iOS 18.4:

Nuove categorie di app predefinite: Ora gli utenti possono impostare anche un’app di Traduzione come predefinita e, per i clienti dell’Unione Europea, è stata aggiunta l’opzione Navigazione.

Widget per Apple Podcast: Due nuove categorie di widget sono disponibili nell’app Apple Podcasts: “Libreria” e “Show”, ognuna delle quali offre accesso facile a episodi selezionati.

Espansione della griglia di app in CarPlay: Per i possessori di display CarPlay più ampi, ora è possibile visualizzare una terza fila di icone app, superando così il limite precedente di due righe.

Robot aspirapolvere con Matter: L’app Casa supporta ora robot aspirapolvere compatibili con lo standard Matter, promuovendo una maggiore interoperabilità tra dispositivi.

Infine, questo aggiornamento racchiude anche una serie di miglioramenti dell’interfaccia utente in varie aree come il Centro di Controllo, Safari e nella gestione delle foto, rendendo complessivamente l'esperienza utente più fluida e intuitiva.

Attese dove mancano gli aggiornamenti su Siri

Molti si aspettavano che iOS 18.4 introducesse importanti aggiornamenti per Siri, tra cui la consapevolezza dello schermo, la comprensione del contesto personale e nuove azioni in app. Tuttavia, nessuna di queste funzionalità è attualmente supportata nella beta 1.

Ci sono possibilità che Apple possa scegliere di integrare almeno alcune funzionalità di Siri in future beta di iOS 18.4. Tuttavia, secondo le previsioni di alcuni esperti, come Mark Gurman, è probabile che queste modifiche siano rinviate a iOS 18.5.

In questo scenario in evoluzione, gli utenti attendono di scoprire quali migliorie si riveleranno finali quando la versione ufficiale sarà rilasciata.