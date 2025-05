Novità di Google Maps: Scegli il tuo icona auto durante la navigazione

Google Maps ha recentemente introdotto emozionanti aggiornamenti nella sua app che permettono agli utenti di personalizzare l’icona della propria auto durante la navigazione, sia su Android Auto che su CarPlay. Questa funzionalità offre un modo innovativo e divertente per rappresentare il proprio veicolo, ecco come funziona.

Personalizza l’icona della tua auto: come è iniziato

A partire da febbraio 2025, Google ha ampliato le opzioni disponibili per l’icona del veicolo nell’app di navigazione. Anziché utilizzare il consueto puntatore blu, gli utenti possono ora scegliere tra diversi tipi di veicoli e personalizzare il colore secondo le proprie preferenze. La funzione, tanto attesa, era già stata introdotta in Waze, un’altra applicazione di navigazione di proprietà di Google, e ora è disponibile anche su Google Maps, segnando un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza di guida.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

“La personalizzazione delle icone rappresenta un modo semplice ma efficace per rendere le sessioni di navigazione più interattive e personali.” Infatti, molte persone trovano che poter scegliere un’icona che rappresenta il proprio veicolo preferito possa migliorare l’esperienza generale di utilizzo dell’app.

Funzionalità disponibile su Android Auto

Con l’aggiornamento di Google Maps, gli utenti di Android Auto possono ora visualizzare l’icona del veicolo selezionato direttamente sullo schermo della loro auto. Questa icona riflette le impostazioni scelte tramite l’app sul telefono. È importante notare che le modifiche apportate all’icona del veicolo devono essere fatte sul telefono e non possono essere cambiate direttamente sul display dell’auto. Infatti, “qualsiasi modifica fatta all’icona sull’app del telefono non si rifletterà immediatamente sullo schermo della vettura fino a quando non ci si disconnette e si riconnette ad Android Auto.”

Questa novità sembra essere stata implementata nelle ultime settimane, a seguito degli aggiornamenti più recenti di Android Auto. Anche se non è chiaro il giorno esatto in cui è stata rilasciata la funzionalità, l’adozione rapida da parte degli utenti suggerisce che tale aggiornamento è stato ben accolto.

CarPlay di Apple: l’icona auto su misura

Anche gli utenti di CarPlay possono sfruttare questa funzionalità. Proprio come con Android Auto, su CarPlay l’icona scelta non può essere cambiata direttamente dal display dell’auto. Questo significa che gli utenti devono modificare l’icona “superbamente tramite l’app di Google Maps sul loro telefono prima di intraprendere qualsiasi viaggio.”

Per cambiare l’icona dell’auto, è consigliato accedere a Google Maps sul dispositivo mobile, preferibilmente prima di iniziare a guidare. Cliccando il pulsante Impostazioni durante la visualizzazione della mappa, si apre un menu che permette di scegliere l’icona del veicolo da utilizzare, un passaggio fondamentale per le persone che desiderano personalizzare la propria esperienza di navigazione.

Se si sta già navigando e non si è connessi ad Android Auto o CarPlay, esiste un pulsante dedicato per cambiare l’icona durante il viaggio. Questa funzionalità offre agli utenti maggiore flessibilità, assicurandosi che l’aspetto visivo della loro esperienza di navigazione rimanga coerente con le loro preferenze.

Scelta dell’icona e opzioni disponibili

Nel menu di scelta delle icone, gli utenti troveranno diverse opzioni tra cui scegliere. Sebbene il punto blu/arrow rimanga l’impostazione predefinita, gli utenti possono optare tra vari modelli di auto, SUV e camion. Sono disponibili cinque diversi tipi di auto con colori personalizzabili, nonché tre icone classiche fisse nei loro colori specifici. Questa varietà consente agli utenti di rappresentare il proprio veicolo sulla mappa in un modo che preferiscono, rendendo ogni viaggio unico e personalizzato.

La personalizzazione dell’icona della propria auto su Google Maps attraverso Android Auto e CarPlay rappresenta un modo per rendere la navigazione più personale e divertente. Gli appassionati di guida possono ora mostrare il proprio stile anche durante il tragitto. E tu? Hai già scelto un’icona personalizzata su Google Maps? Faccelo sapere nei commenti!