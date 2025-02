Novità di Gemini: aggiornamenti e potenziali funzionalità del chatbot di Google

Gemini, il chatbot emergente basato sull'intelligenza artificiale sviluppato da Google, continua a catturare l'attenzione di utenti e addetti ai lavori. Recenti scoperte nel codice sorgente della versione beta, in particolare quella del 16 giugno 2023, rivelano alcune novità eccitanti. Queste nuove funzionalità, al momento invisibili ai beta tester, promettono di migliorare l'interazione e l'usabilità del chatbot, accrescendo le sue capacità nel campo dell'IA generativa.

Rinnovata interfaccia per l’allegato file

Di recente, Google ha ampliato la portata di Gemini permettendo anche agli utenti standard di allegare file durante le conversazioni. In precedenza, questa funzione era riservata solo agli abbonati Advanced, i quali continueranno a beneficiare di alcune caratteristiche esclusive. Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda l'interfaccia utente dedicata all'invio di file.

Il team di sviluppo di Google sta lavorando a un restyling dell'interfaccia che attualmente consente di allegare contenuti. Invece di presentare un lungo elenco di opzioni, la nuova configurazione farà apparire pulsanti per quattro tipologie di file: fotocamera, galleria, file dal dispositivo e Google Drive.

In aggiunta, due nuove funzionalità sono state integrate nella schermata allegati, anche se attualmente sono disabilitate e visibili solo in grigio. Questi sono Deep Research, un tool già lanciato nel mese di febbraio per i dispositivi Android, e Composer, progettato per assistere gli utenti nella stesura di documenti o codici. Il cambiamento estetico rappresenta un passo avanti per semplificare l’uso di Gemini, rendendolo più accessibile ed intuitivo.

La generazione video è a portata di mano

Una delle più intriganti novità riguarda la potenziale capacità di Gemini di generare video. Alcuni dettagli emersi dal codice sorgente hanno rivelato riferimenti a "videogen", un aspetto che sembra integrare le funzioni esistenti di Gemini. Questa funzionalità potrebbe elevare l'assistente AI di Google, permettendo non solo la creazione di immagini, ma anche di video, un passo significativo verso una IA generativa più versatile.

Attualmente, Google offre già strumenti per la generazione di video attraverso Google Vids; tuttavia, queste funzioni non si basano su intelligenza artificiale generativa. Integrando questa nuova funzionalità in Gemini, Google potrebbe stare preparando un’offerta competitiva nei confronti di simili strumenti già disponibili dalle società concorrenti, come Sora di OpenAI e il Firefly Video Model di Adobe. Se confermata, questa aggiunta rappresenterebbe un cambiamento radicale nelle capacità del chatbot, ampliando enormemente le possibilità creative degli utenti.

Aggiornamenti dell’app per gli utenti di Gemini

Gemini è attualmente accessibile in Italia sia come web app che come applicazione per dispositivi Android, integrata nell'app di Google. Per coloro che desiderano sfruttare al massimo il chatbot, è consigliabile controllare di avere l'ultima versione di App Google installata. La pagina ufficiale dell'app è disponibile su Google Play Store e può essere facilmente raggiunta tramite un apposito badge.

Per verificare che l’app sia aggiornata, basta toccare il badge sul Play Store e, se necessario, procedere con l’aggiornamento cliccando su “Aggiorna”. Così facendo, gli utenti garantiranno la migliore esperienza possibile nell'interazione con Gemini e le sue nuove funzionalità, evitando problemi legati a versioni obsolete e assicurandosi di poter accedere alle ultime innovazioni rilasciate.