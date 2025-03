Novità di Android 15: la funzione “Notification Cooldown” per gestire le notifiche

Con l’avvento di smartphone sempre più avanzati, gestire le notifiche è diventato fondamentale per non essere sopraffatti da un flusso incessante di avvisi. Con l’aggiornamento di Android 15, disponibile da marzo 2025, arriva una nuova funzione chiamata “Notification Cooldown“, pensata per semplificare questa esperienza. Questa innovazione permette di rispondere in modo più efficiente alle molteplici notifiche provenienti da email, social media e aggiornamenti di calendario, senza compromettere la produttività o il tempo di concentrazione.

Funzionalità di Notification Cooldown

La funzione “Notification Cooldown” si rivela preziosa in situazioni in cui ci si trova a dover affrontare un afflusso di notifiche in breve tempo, come durante riunioni o al termine di un viaggio aereo, dove il ritorno in modalità operativa può portare a un vero e proprio assalto di avvisi. Questa opzione consente di ridurre le interruzioni sonore e i pop-up sullo schermo, facilitando così una gestione più serena delle comunicazioni quotidiane.

Come attivare Notification Cooldown su un dispositivo Google Pixel

L’attivazione di questa funzione è semplice e richiede solo pochi passaggi. Per iniziare, basta aprire le impostazioni sul dispositivo Google Pixel, selezionare l’opzione “Notifiche” e successivamente cercare “Cooldown delle notifiche” sotto la sezione “Generale“. Da qui, basterà attivare l’opzione “Usa cooldown notifiche” portandola su “on“.

Questi semplici passaggi permetteranno di configurare la funzione, rendendo il telefono adattabile alle proprie esigenze comunicative.

Il funzionamento di Notification Cooldown

La modalità “Notification Cooldown” funziona misurando il numero di notifiche ricevute in un intervallo di tempo ristretto. Qualora questo numero superi una certa soglia, il telefono abbassa automaticamente il volume e riduce le notifiche per un periodo massimo di due minuti. Non è possibile modificare la soglia di attivazione, ma il dispositivo è in grado di valutare autonomamente quando il flusso di notifiche diventa eccessivo.

Questa indiscutibile gestione aiuta a rimanere concentrati sulle attività senza impedire l’arrivo di comunicazioni cruciali.

Quali notifiche vengono silenziate

Sebbene la funzione “Notification Cooldown” si occupi delle notifiche meno urgenti, ci sono eccezioni da considerare. Chiamate, allarmi, conversazioni contrassegnate come prioritarie e avvisi d’emergenza non verranno silenziati. Questa scelta strategica consente di filtrare le notifiche meno importanti, come “mi piace” e commenti sui social, mantenendo al contempo la possibilità di essere avvisati su eventi di rilevanza.

Questa caratteristica è estremamente utile per chi desidera minimizzare le distrazioni, ma senza perdere l’accesso a comunicazioni significative, creando un equilibrio ottimale tra tranquillità e connettività.

Disponibilità e futuro della funzionalità

“Notification Cooldown” è un’aggiunta alle funzioni di Pixel, lanciata come parte dell’aggiornamento trimestrale di Android 15. Questa funzionalità continuerà a essere parte integrante di Android 16, previsto per il secondo trimestre del 2025. Gli utenti di Google Pixel che hanno aggiornato il loro dispositivo all’ultima versione di Android 15 dovrebbero già vedere l’opzione attiva nel menu, permettendo loro di sfruttare i benefici di questa nuova funzionalità.

Attivando “Notification Cooldown“, amici e familiari non sospetteranno più che dietro ai silenzi ci siano spie in segreto, ma piuttosto chi è impegnato nel gestione di conversazioni leggere, come quelle sui programmi per il fine settimana o su post virali di social media. In questo modo, i possessori di smartphone possono godere di un’interazione sociale più gestita e meno frenetica.