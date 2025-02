Novità Dbrand: il visore Apple Vision Pro si veste di una protezione eccentricamente originale

Dbrand ha lanciato un nuovo accessorio per il suo prodotto di punta, l'Apple Vision Pro. Il dispositivo di realtà aumentata, molto atteso dagli appassionati di elettronica, si arricchisce di una protezione inconsueta, progettata per preservarne l'estetica e la funzionalità. Con il nuovo faceplate Aperture, l’azienda non solo sfida il design originale del visore, ma offre anche un modo inedito per garantire sicurezza e protezione.

La protezione Aperture: un design audace

Il nuovo copri visore Aperture, ideato da un ex designer di realtà aumentata di Snap, si presenta con un motivo insolito ed intrigante. Caratterizzato da una serie di fori strategicamente posizionati, il design può suscitare un senso di disagio a chi soffre di trypofobia, ma il suo scopo è ben preciso. Sono stati realizzati per non ostacolare in alcun modo le telecamere e i sensori del Vision Pro, assicurando così che la funzionalità del dispositivo rimanga intatta. Questa protezione è particolarmente utile in situazioni di utilizzo immersivo, dove un urto accidentale potrebbe danneggiare il visore da 3.499 dollari.

Il copri visore Dbrand Aperture è in vendita al prezzo di 49 dollari, ma è disponibile anche in un pacchetto da 69 dollari che include un apposito supporto per la batteria, permettendo ai proprietari un maggiore comfort durante l'uso quotidiano. Grazie a questo accessorio, gli utenti possono appendere la batteria a un indumento, evitando il fastidio di doverla riporre in tasca.

Origini e collaborazioni

L'idea originale per il prototipo Aperture è venuta da Kyle Goodrich, un appassionato che nel febbraio 2024 ha deciso di progettare e stampare in 3D una cover per il suo Vision Pro. Buona parte del suo lavoro ha attirato l'attenzione di Dbrand, che ha visto nella proposta un'opportunità per sviluppare e commercializzare il prodotto. Grazie alla collaborazione tra i due, il risultato finale è un copri visore realizzato a partire da un processo di iniezione di poliuretano ad alta durezza, piuttosto che dalla tradizionale stampa 3D, rendendolo più resistente e durevole.

Aperture è disponibile in due opzioni di colore: nero e arancione, per soddisfare le preferenze estetiche di un pubblico sempre più esigente. Ogni pezzo è realizzato con precisione per garantirne la compatibilità con le funzionalità del Vision Pro, inclusi ritagli specifici per altoparlanti, corona digitale e aperture per la ventilazione.

Funzionalità e limitazioni

Nonostante le peculiarità del design, l'Aperture offre un'ottima esperienza d'uso. Le funzionalità del visore, come il tracciamento delle mani e la possibilità di interagire con ambienti di realtà aumentata, rimangono perfettamente operative anche con la cover montata. Si registra però una limitazione importante: la caratteristica EyeSight, che mostra gli occhi dell'utente all'esterno, risulta parzialmente bloccata dalla cover stessa. Ciò è stato considerato un vantaggio da parte di utenti, visto il feedback negativo ricevuto riguardo alla visibilità e alla luminosità di questa funzione nel modello originale.

Il display OLED del Vision Pro, come emerso dalle recensioni, poteva risultare poco brillante e ostacolato da riflessi. E, onestamente, l’aspetto curioso della cover potrebbe distogliere l'attenzione da elementi come EyeSight, tornando a concentrare il fascino del visore sull’esperienza immersiva proposta.

Accessori aggiuntivi per un uso consapevole

Per chi utilizza frequentemente l’Apple Vision Pro, Dbrand ha pensato anche a un supporto per la batteria, realizzato per evitare incidenti durante l’uso. Il copri visore viene venduto solamente in bundle e permette di fissare la batteria a una cintura, proteggendola da graffi e danni nel caso di cadute accidentali. Questo accessorio potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi si muove in spazi stretti e non vuole rischiare di danneggiare il dispositivo o la batteria staccata.

Dbrand si riconferma, così, un punto di riferimento nell’universo degli accessori tecnologici, proponendo soluzioni innovative e accattivanti che rispondono alle necessità dei propri utenti senza rinunciare al design.