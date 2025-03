Novità da Samsung al Mobile World Congress 2025: S25 Edge, Visore Android XR e Concept Pieghevoli

Il Mobile World Congress 2025 a Barcellona sta riservando grandi sorprese nel campo della tecnologia, specialmente per gli appassionati del marchio Samsung. Questo evento annuale è un'occasione imperdibile per scoprire le ultime innovazioni ed evoluzioni, e quest'anno il focus si concentra su dispositivi intriganti come il Galaxy S25 Edge, un visore Android XR innovativo e diversi concept di smartphone pieghevoli. Ecco un approfondimento su cosa ci risponde il gigante sud-coreano.

Samsung Galaxy S25 Edge e il visore Android XR: un'anteprima esclusiva

Durante l'ultima edizione del Galaxy Unpacked, tenutasi a gennaio, Samsung ha svelato la nuova serie Galaxy S25, introducendo il sottile Galaxy S25 Edge e il visore Android XR, un progetto che prende il nome di "Project Moohan". Durante il MWC 2025, il colosso coreano ha realizzato uno showroom dedicato a questi prodotti, dando la possibilità ai visitatori di osservarli da vicino, pur non potendo ancora experimentarli direttamente.

Le aspettative sulla presentazione del visore XR erano elevate, ma i dettagli forniti si sono rivelati limitati. Nonostante ciò, il pubblico ha potuto vedere il dispositivo, rimanendo in attesa di ulteriori informazioni. Il visore è stato sviluppato in collaborazione con Google e si basa su Android XR, un sistema operativo specificamente progettato per esperienze di realtà estesa. Una grande novità sarà data dall'integrazione dell'intelligenza artificiale, sicuramente un elemento chiave per l'ottimizzazione dell'interfaccia e delle interazioni. Mentre il lancio è atteso entro fine anno, nuove informazioni potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Il Samsung Galaxy S25 Edge, d'altro canto, appare come il modello più snello della serie Galaxy S25. Durante il MWC, questo dispositivo ha mostrato una somiglianza con il Galaxy S25+ in termini di specifiche, ma con diverse caratteristiche distintive per il reparto fotografico e il design. Il momento della presentazione ufficiale è previsto per aprile, un atteso annuncio che potrebbe catturare l'interesse di molti consumatori.

Innovativi concept pieghevoli presentati da Samsung

Samsung non si è fermata qui: il MWC 2025 ha offerto uno sguardo anche a diversi concept di smartphone pieghevoli che hanno stupito i presenti. Oltre ai modelli più convenzionali come il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7, il produttore ha rivelato il suo primo dispositivo tri-fold, il Flex G, e un intrigante modello pieghevole con doppia cerniera denominato "Asymmetric Flip". Questo dispositivo, come si può notare dalle immagini condivise da Android Authority, presenta una porzione centrale scoperta, che potrebbe dimostrarsi utile per mostrare informazioni rapide in una modalità sempre attiva.

Allo stand Samsung è stata mostrata anche una console di gioco portatile con uno schermo pieghevole che ricorda una Nintendo Switch, ma con la particolarità di potersi piegare e chiudere come una conchiglia. Sebbene si tratti di concept, la loro presentazione ha generato curiosità e interesse tra gli appassionati di tecnologia, che si chiedono quale di questi modelli potrebbe diventare una realtà funzionale nei prossimi anni.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli e conferme sui nuovi prodotti attesi da Samsung, l'interesse per queste innovazioni non accenna a diminuire e potrebbe segnare una svolta nel mercato degli smartphone e degli accessori tecnologici.