Novità attese in watchOS 12: Apple potrebbe introdurre funzionalità innovative

Ci si attende con interesse il rilascio di watchOS 12, poiché Apple ha in programma significativi aggiornamenti per la sua piattaforma di smart watch. Mentre i riflettori sono puntati su iOS 19, le notizie riguardanti l’aggiornamento del sistema operativo per Apple Watch iniziano a circolare. Stando a un recente rapporto, l’azienda americana sta lavorando per implementare nuove funzionalità di intelligenza artificiale e una rivisitazione grafica dell’interfaccia.

Novità nel design dell’interfaccia di watchOS 12

Con l’arrivo di iOS 19, Apple ha dato indicazioni su un’interfaccia nuova, ispirata a visionOS, caratterizzata da più ombre, profondità e elementi simili al vetro. Stando alle indiscrezioni de The Verifier, anche watchOS 12 beneficerà di elementi evoluti presi dal design di visionOS. Tuttavia, a differenza della versione per iPhone, l’aggiornamento per Apple Watch si preannuncia più sobrio, con un focus particolare su menù, pulsanti e icone piuttosto che su cambiamenti radicali.

Non sorprende sapere che dopo il restyling dell’interfaccia avvenuto nel 2023 con watchOS 10, un aggiornamento meno imponente possa avere luogo quest’anno. Recentemente, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple mira a una maggiore coerenza tra i suoi vari sistemi operativi, e l’idea di inserire elementi ispirati a visionOS in tutti questi appare assolutamente sensata.

Funzionalità di intelligenza artificiale per Apple Watch

Il rapporto suggerisce inoltre che Apple stia esplorando l’introduzione di diverse funzionalità basate su intelligenza artificiale per watchOS 12. Tra le novità ci sarebbero la possibilità di visualizzare rapidamente gli avvisi tramite riepiloghi delle notifiche, la creazione di “Genmoji” direttamente dall’orologio e un’esperienza d’uso rinnovata per Siri.

Un punto da chiarire riguarda la complessità di implementare queste caratteristiche, dal momento che la tecnologia di Apple Intelligence attualmente richiede 8 GB di RAM. Secondo The Verifier, tutti i nuovi modelli di Apple Watch Ultra, attesi nel corso dell’anno, potrebbero essere dotati di chip più performanti, rendendo quindi le funzionalità AI accessibili solo a questi dispositivi all’avanguardia.

Attendendo WWDC 2025 per watchOS 12

Per chi è appassionato delle novità del mondo Apple, è importante sapere che watchOS 12 sarà svelato ufficialmente insieme a iOS 19 durante il WWDC 2025, previsto per giugno. Questo evento annuale di Apple rappresenterà un importante palcoscenico per il lancio di nuove funzionalità e aggiornamenti, attirando l’attenzione di sviluppatori e utenti da tutto il mondo.

Sebbene molte di queste informazioni derivino da fonti che hanno mostrato un’affidabilità altalenante in passato, è il momento giusto per cominciare a prepararsi per i cambiamenti in arrivo. Le voci attuali indicano potenziali miglioramenti e nuove direzioni per il futuro dell’Apple Watch, rendendo l’attesa ancora più interessante.