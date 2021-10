L’entusiasmo per l’annuncio di Carl Pei di qualche mese fa venne rapidamente smorzato dal fatto che il primo dispositivo non sarebbe stato uno smartphone. Stiamo ovviamente parlando di Nothing, la nuova azienda messa in piedi dal co-fondatore di OnePlus, che ha lanciato come primo prodotto un paio di auricolari stereo true wireless.

Le cuffie sono state accolte positivamente, data la presenza della cancellazione attiva del rumore e di una modalità trasparente, oltre al caricabatterie wireless incluso nel prezzo (99 euro, ndr). Tuttavia, la delusione tra gli utenti per il mancato arrivo di uno smartphone era percepibile.

Le cose potrebbero cambiare presto. Il leaker Mukul Sharma ha infatti rivelato che l’azienda fondata da Carl Pei starebbe davvero lavorando al rilascio di uno smartphone, che potrebbe vedere la luce all’inizio del prossimo anno. Prima, però, la società rilascerà un power bank.

Nothing ha da poco annunciato la sua collaborazione con Qualcomm, per fare in modo che i suoi futuri prodotti possano essere alimentati con la linea di chipset Snapdragon del produttore statunitense. E’ bastata questa notizia per far capire che Nothing stava effettivamente ragionando su uno (o più) smartphone.

Nothing ha acquistato la società e il marchio Essential di Andy Rubin, pertanto il nuovo telefono potrebbe chiamarsi Essentially Nothing o Nothing Essential. Carl Pei potrebbe anche sfruttare i brevetti di Essential che includono IP relativi alla “configurazione domestica abilitata alla voce e alle istruzioni di configurazione vocale”.

Chiaramente, al momento non si conosce alcun dettaglio significativo su questo presunto telefono, né dal punto di vista del design né tantomeno in termini di specifiche tecniche. Nelle prossime settimane dovrebbero emergere dettagli in merito alle reali intenzioni di Nothing.

Fonte Phone Arena