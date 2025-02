Nothing Phone 3a: Tutto quello che sappiamo prima del lancio al Mobile World Congress 2025

Il 4 marzo 2025, il Mobile World Congress sarà il palcoscenico dell'attesissima presentazione della serie Nothing Phone 3a. Mentre i dettagli ufficiali non sono ancora stati rivelati, una serie di fughe di notizie ha già fornito una visione dettagliata delle specifiche di questi dispositivi. I principali interrogativi rimangono il prezzo e la funzione del misterioso pulsante pensato per essere premuto molte volte al giorno.

Svelato il misterioso pulsante e la funzione "Essential Space"

A pochi giorni dal grande evento, alcuni video promozionali hanno iniziato a circolare online, tramite il noto leaker francese Arsène Lupin, creando ulteriore attesa tra gli appassionati di tecnologia. Questi video mostrano sia il modello base che il "Pro", e svelano finalmente la funzione del pulsante laterale, che sembra attivare una sorta di lista di cose da fare curata da intelligenza artificiale, denominata "Essential Space".

Nei video, il display del telefono mostra un'interazione con Instagram, dove viene visualizzato un post legato alla Milano Design Week. Dopo aver premuto il pulsante, appare una barra del microfono con un messaggio che invita a programmare un promemoria per acquistare i biglietti “domani”. Un screenshot aggiuntivo mostra la notifica con il testo “Ho impostato un promemoria per comprare i biglietti domani per il Salone Internazionale del Mobile”. Questa funzionalità di "Essential Space" sembra aiutare gli utenti a organizzare meglio le proprie attività quotidiane, creando punti di azione direttamente dal contenuto visualizzato.

Specifiche tecniche e design della serie 3a

Anche se i video si focalizzano molto su novità stilistiche, le specifiche tecniche chiave rimangono perlopiù simili a quanto già trapelato. Entrambi i modelli, il Nothing Phone 3a e il Phone 3a Pro, sono attesi con processori Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e display AMOLED da 6,77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È interessante notare che il display sembra essere da 0,05 pollici più grande rispetto a quanto precedentemente indicato, ma rimane comunque nella stessa fascia.

La differenza principale sta nel comparto fotografico. Entrambi i modelli montano una fotocamera principale da 50MP e un sensore ultra-grandangolare da 8MP, ma cambiano i dettagli relativi alle lenti teleobiettivo e alle fotocamere frontali. Il modello Pro avrà infatti un obiettivo frontale da 50MP, mentre la versione base utilizzerà un 32MP, che potrebbe influenzare la qualità degli scatti selfie, seppur in modo moderato.

L'innovativo sistema di lenti e le aspettative di prezzo

La vera novità è rappresentata dalla terza lente presente nel comparto posteriore della fotocamera. Se il modello standard è dotato di una lente teleobiettivo 2x, il Pro avrà una lente periscopica 3x. Questo rappresenta una novità assoluta per Nothing e potrebbe risultare decisivo nel settore, dove appare inusuale trovare simili dotazioni ottiche a questo prezzo.

Preoccupano però le aspettative relative al costo del Nothing Phone 3a. La serie precedente, il Nothing Phone 2a Plus, era disponibile a partire da 399 dollari; benché entrambi i modelli OnePlus 12 R e Google Pixel 8a partano da un prezzo maggiore di 100 dollari. La vera sfida sarà quindi capire se Nothing riuscirà a mantenere un posizionamento competitivo sul mercato quando il telefono verrà finalmente rivelato.