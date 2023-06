Nothing Phone (2), trapelano i prezzi: ecco quanto costerà

L’attesissimo Nothing Phone (2), ovvero il secondo telefono del brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei, verrà presentato ufficialmente l’11 luglio. Non ancora si conoscono i dettagli precisi di questo nuovo device, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che la scheda tecnica di questo prodotto sarà superiore rispetto a quella del suo predecessore, il Nothing Phone (1).

E per quanto riguarda il prezzo? Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, non ha voluto fornire troppi dettagli, probabilmente nel tentativo di aumentare l’hype. Tuttavia, grazie al sito francese Dealabs Magazine possiamo sapere quali saranno i prezzi del Nothing Phone (2) in Europa. La fonte fa riferimento alle due varianti del telefono che verranno messe in vendita nel mercato francese.

Il Nothing Phone (2), stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, dovrebbe arrivare in due versioni, una da 256 GB di spazio di archiviazione e l’altra da 512 GB. In Francia, il modello base da 256 GB dovrebbe costare 729 euro, mentre la versione da 512 GB del Nothing Phone (2) verrà venduta nel mercato transalpino al prezzo di 849 euro. Entrambi questi modelli dovrebbero avere una variante in bianco e nero, proprio come il primo telefono ufficializzato dal brand di Carl Pei nel luglio 2022.

Finora, le uniche specifiche confermate per Nothing Phone (2) includono la presenza di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che garantirà un ottimo livello prestazionale. Lo smartphone sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 4.700 mAh e includerà il supporto per tre anni di aggiornamenti del sistema Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.