Nothing Phone (2) svelato in un video: tutte le novità

Manca ormai soltanto una settimana alla presentazione ufficiale del Nothing Phone (2), il secondo telefono del brand Nothing fondato dall’ex OnePlus Carl Pei. In attesa che arrivi l’11 luglio per scoprire ogni dettaglio su questo prodotto, il popolare TechTuber Marques Brownlee ha già messo le mani sul nuovo smartphone e ha girato un video per mostrare tutte le novità.

Il Nothing Phone (2) assomiglia molto al Phone (1) ed è quasi identico ai rendering trapelati di recente. Il nuovo telefono sembra avere un vetro leggermente più arrotondato sul retro e le strisce luminose a LED che compongono l’interfaccia del glifo sono ora suddivise in più pezzi e appaiono più funzionali di prima. La striscia luminosa attorno alle telecamere è stata divisa in due parti e la grande striscia centrale è stata divisa in sei singole strisce. Ciò significa che il telefono ora ha più zone LED indirizzabili: 33 per l’esattezza, rispetto alle 12 del modello uscente.

La striscia superiore attorno alla sezione di ricarica wireless ha 16 LED e ora viene utilizzata come indicatore di avanzamento. Ad esempio, questa striscia è in grado di mostrare il livello del volume e può anche essere utilizzata come indicatore visivo per il timer. Viene confermata anche una nuova funzionalità chiamata Notifiche essenziali che consente di assegnare un’app a una striscia LED in modo da sapere che è stata ricevuta una notifica senza dover sbloccare il telefono.

Carl Pei ha anche condiviso su Twitter le prime immagini scattate con la fotocamera del Nothing Phone (2): le foto sembrano più nitide e qualitativamente migliori rispetto a quelle scattate con il Nothing Phone (1). Il Nothing Phone (2) avrà uno schermo da 6,7 pollici, leggermente più grande rispetto al suo predecessore, e sostituirà il chip Snapdragon 778 di fascia media con l’ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1.