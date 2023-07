Nothing Phone (2), specifiche e prezzo a pochi giorni dal lancio

Manca ormai solo qualche giorno alla presentazione ufficiale del Nothing Phone (2), il secondo telefono del brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei. Nelle ultime settimane sono trapelate molte indiscrezioni che riguardano questo telefono, ma ora abbiamo un quadro ancora più completo grazie a Yogesh Brar, un leaker ritenuto abbastanza affidabile.

Il Nothing Phone (2) dovrebbe arrivare con un display FHD+ OLED da 6,7″, con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Il processore che alimenterà questo nuovo device è un chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che garantirà un elevato livello prestazionale. Il secondo telefono di Nothing potrà inoltre contare su una fotocamera principale da 50 MP, con apertura f/1.9 e stabilizzazione OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria che equipaggia questo nuovo prodotto è da 4.700 mAh.

Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, ha affermato in più occasioni che il Nothing Phone (2) sarà un dispositivo migliore rispetto al Nothing Phone (1). L’aggiunta del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm lo dimostra a pieno: non sarà potente come il recentissimo Snapdragon 8 Gen 2, ma si tratta di una differenza minima, specialmente nell’uso quotidiano.

L’aumento del display da 6,55″ a 6,7″ e la batteria più grande – con 4.700 mAh anziché 4.500 mAh – lasciano immaginare che le dimensioni del telefono saranno superiori rispetto al predecessore. Parlando della batteria, Yogesh Brar afferma anche che la ricarica cablata rimarrà a 33 W; la ricarica wireless sarà a 15 W e la wireless inversa a 5 W.

Il Nothing Phone (2) verrà infine fornito con l’aggiornamento Nothing OS 2.0 (in arrivo anche sul predecessore) basato su Android 13. Gli aggiornamenti software dovrebbero continuare per 3 anni, mentre le patch di sicurezza dovrebbero essere garantite per 4 anni.

Il tweet di Yogesh Brar afferma che il Nothing Phone (2) costerà circa 43.000 rupie indiane, vale a dire circa 479 euro. Tuttavia, i prezzi possono variare notevolmente a seconda dei mercati. In ogni caso, è molto probabile che il Nothing Phone (2) sarà più costoso del suo predecessore, ma sarà comunque un ottimo dispositivo con un eccellente rapporto qualità-prezzo.