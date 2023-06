Nothing Phone (2), finalmente la data: ufficiale l’11 luglio

Nothing Phone (1), ovvero il primo telefono realizzato dal nuovo brand fondato da Carl Pei, ha ottenuto un riscontro piuttosto importante e ancora oggi è un telefono che registra buoni risultati in termini di vendite. Ora, a distanza di circa un anno dalla presentazione ufficiale del primo smartphone, Nothing è pronta a fare il bis.

L’azienda ha infatti ufficializzato la data in cui verrà mostrato al mondo il Nothing Phone (2). L’11 luglio 2023 il brand svelerà ogni dettaglio su questo nuovo telefono, anche se in queste settimane che ci separano dal grande appuntamento verranno senz’altro pubblicati vari teaser che ci aiuteranno a conoscere meglio le caratteristiche del prodotto. Il Nothing Phone (2) verrà lanciato prima negli Stati Uniti, a differenza di quanto avvenuto con il predecessore, rilasciato prima in Europa.

Per quanto riguarda le specifiche, il secondo telefono di Nothing sarà alimentato con un processore Snapdragon 8 Plus Gen 2 di Qualcomm, che si trova anche in telefoni eccellenti come il Galaxy S23 Ultra ed è pertanto una garanzia sul piano prestazionale.

Assieme al chip lo smartphone dovrebbe avere 12 GB di RAM e almeno una delle varianti avrà 256 GB di memoria interna. Il prodotto arriverà con un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e una batteria da 4.700 mAh. Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus e fondatore/CEO di Nothing, ha affermato che il Nothing Phone (2) è destinato a essere un top di gamma, pertanto dovrebbe riuscire a competere con i prodotti di colossi come Samsung, Google e Apple. Nonostante ciò, nessuno si aspetta che il Nothing Phone (2) venga venduto a prezzi molto elevati come il Galaxy S23 o l’atteso iPhone 15.