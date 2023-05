Nothing Phone (2) arriverà a luglio: la batteria sarà più grande

Il Nothing Phone (1), ovvero il primo smartphone del brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei, ha ottenuto buoni riscontri sul mercato. Gli utenti hanno apprezzato l’eleganza del prodotto, le buone prestazioni, il buon livello fotografico e soprattutto il prezzo piuttosto conveniente. Nothing sta ora lavorando al suo secondo telefono, il Nothing Phone (2), con l’obiettivo di riuscire a fare ancora meglio.

In una nuova intervista con Forbes, il CEO di Nothing, Carl Pei, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul prossimo smartphone dell’azienda. Il Nothing Phone (2) sarà infatti alimentato con un processore Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso chip che abbiamo visto su telefoni come Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Alla domanda sul perché Nothing abbia deciso di utilizzare un chipset dello scorso anno nel suo prossimo smartphone, Carl Pei ha spiegato che Snapdragon 8+ Gen 1 ha ricevuto molti aggiornamenti dal suo rilascio ed è un chip ancora completamente affidabile. Lo scopo di Nothing è dare priorità “all’esperienza dell’utente piuttosto che essere il primo nella corsa alle specifiche”, come spiegato proprio dall’ex OnePlus.

Inoltre, sembra che il Nothing Phone (2) proverà a competere con Apple nel mercato statunitense. Carl Pei ha affermato che il Nothing Phone (1) ha attratto un numero considerevole di utenti che prima sceglievano l’iPhone. Dato che il mercato degli smartphone negli Stati Uniti è attualmente dominato dalla Mela, il Nothing Phone (2) ha senza dubbio una grande opportunità.

Il team di Nothing ha poi rivelato a Forbes le dimensioni della batteria e la finestra di rilascio del secondo telefono del brand. Salvo imprevisti, il Nothing Phone (2) uscirà a luglio e sarà equipaggiato con una batteria da 4.700 mAh, leggermente più grande di quella da 4.500 mAh che si trova sul Nothing Phone di prima generazione.